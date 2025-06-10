الثلاثاء 10 يونيو 2025
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رياضة

موعد سفر تشيلسي لأمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية

تشيلسي
تشيلسي

يسافر نادي تشيلسي يوم الجمعة المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

تشيلسي يطير لمونديال الأندية

وكان "البلوز" الذين توجوا بلقب أبطال دوري المؤتمر الأوروبي قبل ثلاثة عشر يومًا، قد قرروا التوجه في نهاية هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة استعدادًا لمباراتهم الأولى في هذه البطولة الجديدة، في 16 يونيو ضد فريق لوس أنجلوس إف سي.


وأوقعت القرعة فريق المدرب إنزو ماريسكا في المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية إلى جانب كل من لوس أنجلوس إف سي، وفلامنجو البرازيلي، والترجي الرياضي التونسي.

ومن المنتظر أن يعلن تشيلسي يوم الجمعة قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية.

وأعلن تشيلسي خلال الأيام الماضية صفقتين جديدتين في سوق الانتقالات الصيفي، حيث ضم ليام ديلاب من نادي إيبسويتش تاون مقابل 36 مليون يورو، ومامادو سار من نادي ستراسبورج مقابل 15 مليون يورو.

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