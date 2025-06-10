الثلاثاء 10 يونيو 2025
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رياضة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يهاجم "فيفا" بسبب كأس العالم للأندية

خافيير تيباس رئيس
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني

شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، هجوما على مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في أمريكا خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

ويتنافس في البطولة فريقان فقط من الدوري الإسباني، وهما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وهو ما دفع رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، لانتقاد استحداث بطولات جديدة من الفيفا دون مراعاة جداول البطولات المحلية.

وقال تيباس في تصريحات لموقع "كوبي": "كأس العالم للأندية هراءٌ مُطلق، هذا النموذج يُضرّ بمنظومة الليجا، ثم هناك مسألةٌ أخرى، متى سيتمكن ريال مدريد وأتلتيكو من بدء مباريات الدوري؟".

وأضاف تيباس: "علينا أن ندرس الأمر ونرى، لا يُعقل أن نُغيّر جداولنا باستمرار لمسابقات أخرى، فالفيفا يتوقع من جميع الدوريات أن تتكيف دون استشارتنا، من المستحيل إقامة ديربي مدريد في الجولة الأولى".

موعد انطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026

وتنطلق منافسات الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، يوم 17 أغسطس المقبل، وتنتهي في 24 مايو 2026 للدرجة الأولى، ويوم 31 من الشهر نفسه بالنسبة للدرجة الثانية.

الموسم الجديد لليجا

وبحسب رابطة الليجا والاتحاد الإسبانى لكرة القدم، فإن مرحلة الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى ستقام بين 7 و21 يونيو.

وأشار البيان إلى أن جدول المباريات سيكون غير متماثل كليا، أي أنه لن يكون هناك جولتان متطابقتان، كما هو معمول به منذ موسم 2019-2020، والهدف من ذلك هو مراعاة أكبر عدد ممكن من العوامل مثل الأمن والمشاركات الأوروبية، وظروف الأندية، والأعمال الإنشائية، والمناسبات والأعياد، وذلك لتعزيز الحضور الجماهيري والمشاهدات التلفزيونية.

وخلال الموسم، ستكون هناك 5 فترات توقف دولية: من الاثنين 1 إلى الثلاثاء 9 سبتمبر، ومن الإثنين 6 إلى الثلاثاء 14 أكتوبر، ومن الإثنين 10 إلى الثلاثاء 18 نوفمبر، ومن الإثنين 23 إلى الثلاثاء 31 مارس 2026، ومن الإثنين 1 إلى الثلاثاء 9 يونيو 2026.

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