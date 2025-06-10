مانشستر سيتي يتعاقد مع صفقة جديدة قبل كأس العالم للأندية

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تعاقده مع الحارس الإنجليزي ماركوس بيتينيلي، البالغ من العمر 33 عامًا، بعقد يمتد لموسم واحد، لينضم إلى صفوف الفريق بقيادة بيب جوارديولا قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقبلة.

مانشستر سيتي يضم حارس تشيلسي



بدأ حارس المرمى الإنجليزي مسيرته في فولهام قبل الانتقال إلى تشيلسي، وسيستعد الآن لتقديم الإضافة والمنافسة مع إديرسون وستيفان أورتيجا مورينو في مركز حراسة المرمى داخل السيتي.



وعلق بيتينيلي للموقع الرسمي للفريق: “إنه لشرف لي التوقيع لمانشستر سيتي



وأضاف: “لطالما أعجبت بما حققه هذا النادي منذ وصول بيب جوارديولا، ووأنا الآن متحمس لأكون جزءًا من هذا المشروع الناجح.”

وأضاف: “لا أستطيع الانتظار للعمل مع جوارديولا، وتشابي مانسيسيدور، وحراس المرمى المتميزين الموجودين هنا، ورؤية أساليبهم عن كثب.

وآمل أن أتمكن من تقديم الإضافة في التدريبات وغرفة الملابس وعلى أرضية الملعب، ينما نتطلع إلى الفوز بمزيد من الألقاب خلال العام المقبل”.

من جانبه، قال مدير كرة القدم في مانشستر سيتي هوجو فيانا:“نحن سعداء للغاية بانضمام ماركوس إلى فريقنا هذا الصيف. لقد أمضى فترة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيعزز صفوف حراسة المرمى القوية لدينا.

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