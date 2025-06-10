أهالي قريتي فيديمين وهوارة عدلان بالفيوم يشتكون من انقطاع المياه المتكرر

أصبح حال بعض أهالي الفيوم لايسر، بسبب انقطاع مياه الشرب لفترات تزيد عن الأسبوعين، وبعضها لا تصلهم المياه إلا لدقائق والناس نيام، فيما تقدم الأهالي بعشرات الشكاوى إلى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، سواء عن طريق الخط الساخن أو الشكاوى المكتوبة، ولكن لا زالت المشكلات قائمة، وفي السطور التالية نرصد مشكلة انقطاع المياه الدائم بقريتي فيديمين التابعة لمركز سنورس، هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم.

مشكلة 3 أحياء مع مياه الشرب

يقول مايكل ميلاد من قرية فديمين، أن 3 مناطق بالقرية تعاني من انقطاع مياه الشرب باستمرار، هي المنطقة الغربية ومنطقة المثلث ومنطق الجبل، ويرجع سبب عدم وصول مياه الشرب لهذه المناطق الي ضعف قدرة المواسير على استيعاب ضغط المياه لعدم مطابقة المواسير وأعمال التركيب للمواصفات الفنية، فتضطر الشركة الي خفض الضغط وبالتالي لا تصل المياه الي هذه المناطق لأنها في نهاية الشبكة.

ويضيف أن مصمم الشبكة لم يراع الزيادات السكانية والتوسعات العمرانية في القري الواقعة علي الخط الناقل لمياه الشرب وهى قري " بنى صالح - السيليين - فديمين - سنهور - منشأة الدكم سنهور البجريه - شكشوك – عبود" كما أن قطر الخط 15 سنتيمتر وهذا القطر لا يستوعب احتياجات السكان، فى حين أن الخط القديم الذي تم إلغاؤه لأنه منشأ منذ فترة الاحتلال الإنجليزي ان كان قطر المواسير 60 سنتيمتر.

فيما قال عبدالحميد عبدالله، من قرية فديمين أن مياه الشرب مقطوعة عن القرية منذ 10 ايام قبل عيد الاضحي المبارك، ويضطر الأهالي الي شراء جالونات المياه المعبأة للاستخدام اليومي، رغم أن سكان المناطق الثلاث التي تعاني من انقطاع المياه، معظمهم من محدودي الدخل وشراء المياه النقية عبء اضافي علي كاهلهم ويؤثر علي ميزانية الأسرة بالسلب.

ويطالب شحاتة عبدالباسط من قرية فيديمين، بتدخل الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم لدى شركة مياه الشرب لحل هذه المشاكل التي أصبحت صداع مزمن في رؤوس الأهالي، فمياه الشرب النقية حق لكل مواطن على أرض الدولة.

مشكلات مياه الشرب بهوارة عدلان

وأكد شعبان مرعي من هوارة عدلان أن منطقة الزوراء، والمرج لم تصلهم مياه الشرب منذ أكثر من 20 يوما، ويضطر الأهالي إلى جلب المياه من حي الجنينة الذي يبعد عنهم أكثر من كيلو متر يقطعونه سيرا على الأقدام محملين بالمياه.

واكد مصدر بشركة مياه الشرب بالفيوم، أن طبيعة قرية فيديمين هي السبب في انقطاع المياه، لأن القرية مكونة من جزئين أحدهما مرتفع عن النهر أكثر من 10 أمتار ما يعوق حركة المياه في الشبكات، وجاري إعداد دراسة للتغلب على المشكلة.

أما هوارة عدلان فإن منطقتي الزوراء والمرج من المناطق الجديدة المنشأة بعد يناير 2011 وشبكة المياه التي تخدم المنطقتين عشوائية، وقد تم وضعها في خطة التطوير بالموازنة الجديدة.

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