الأحد 08 يونيو 2025
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مياه الفيوم: مستمرون في تطهير شبكات الصرف أثناء إجازات العيد

تطهير شبكات الصرف،
تطهير شبكات الصرف، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها تواصل أعمال تطهير وتنظيف الشبكات باستخدام سيارات الفاكيوم والكباش، لرفع وإزالة آثار ذبح الأضاحي، أثناء الاحتفالات طوال أيامعيد الأضحى المبارك، بما يضمن انسيابية حركة المياه ومنع حدوث أي انسدادات أو تجمعات.

تعاون مع المواطنين

وتعمل  شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بكامل طاقتها وفرقها الفنية للتعامل مع أي طارئ في هذا الشأن، وتطالب المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الذبح في شبكات الصرف الصحي، حتي تستمر الشبكات في أداء عملها بكفاءة.

حملات علي مدار الساعة

وقال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة في مختلف المناطق.

استعدادات مياه الفيوم لاستقبال عيد الاضحي المبارك

مياه الفيوم تطلق حملة لترشيد الاستهلاك خلال فترة ذبح الأضاحي

أكد رئيس قطاع الصرف الصحي، على الجاهزية التامة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات ترد إلى الخط الساخن للشركة.

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