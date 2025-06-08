مياه الفيوم: مستمرون في تطهير شبكات الصرف أثناء إجازات العيد

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها تواصل أعمال تطهير وتنظيف الشبكات باستخدام سيارات الفاكيوم والكباش، لرفع وإزالة آثار ذبح الأضاحي، أثناء الاحتفالات طوال أيامعيد الأضحى المبارك، بما يضمن انسيابية حركة المياه ومنع حدوث أي انسدادات أو تجمعات.

تعاون مع المواطنين

وتعمل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بكامل طاقتها وفرقها الفنية للتعامل مع أي طارئ في هذا الشأن، وتطالب المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الذبح في شبكات الصرف الصحي، حتي تستمر الشبكات في أداء عملها بكفاءة.

حملات علي مدار الساعة

وقال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة في مختلف المناطق.

أكد رئيس قطاع الصرف الصحي، على الجاهزية التامة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات ترد إلى الخط الساخن للشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.