مياه الفيوم تطلق حملة لترشيد الاستهلاك خلال فترة ذبح الأضاحي

أطلقت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، حملة توعية موسعة تستهدف الجزارين والمواطنين، بهدف ترشيد استهلاك المياه، والتوعية بخطورة إلقاء أو تصريف مخلفات الأضاحي داخل مطابق وشبكات الصرف الصحي، لما لذلك من تأثير سلبي على كفاءة الشبكات وتسببها في انسدادات وأعطال تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

حملات مكثفة على الأسواق

وتكثف شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، التوعية الميدانية من خلال فرق التوعية المنتشرة بالأسواق وأماكن الذبح، للتأكيد على ضرورة الذبح في الأماكن المخصصة والتخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة آمنة وصحية بعيدًا عن شبكات وغرف ومطابق الصرف الصحي.

إلزام الجزارين بترشيد استهلاك مياه الشرب

وتلزم الحملات الجزارين بعدم استخدام كميات كبيرة من المياه وضرورة الحفاظ على المياه واستخدامها قدر الحاجة وعدم ترك الحنفيات مفتوحة أثناء عمليات الذبح والتنظيف، لما لذلك من تأثير على استهلاك المياه وزيادة الضغط على الشبكات، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الشركة للحفاظ على المرافق العامة.

وتعمل غرفة الطوارئ على مدار الساعة خلال أيام العيد، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الفروع، واستعداد فرق الصيانة والورش للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال طارئة، مع إمكانية التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، أو الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي معبرا عن خالص أمانيه للمواطنين داخل المحافظة بقضاء عيد سعيد.

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