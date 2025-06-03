الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

استعدادات مياه الفيوم لاستقبال عيد الاضحي المبارك

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها، لضمان استمرارية الخدمة وتقديم أفضل مستوى للمواطنين خلال أيام العيد، ووضعت الشركة خطة شاملة للتعامل مع أي طارئ، تتضمن تعزيز فرق الطوارئ والصيانة، والتأكد من جاهزية المحطات والشبكات، ومتابعة مستويات الضخ على مدار الساعة، خاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة.

جاهزية فرق الصيانة

وستكون فرق التشغيل والصيانة  في حالة استعداد دائم، مع تجهيز فرق متنقلة للتعامل السريع مع أي بلاغات أو أعطال، كما تم التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لضمان سرعة الاستجابة، وتتابع الشركة أيضًا أعمال النظافة والتطهير في محيط محطات المعالجة،  في ظل زيادة الأحمال المتوقعة خلال فترة العيد، نتيجة لزيادة استهلاك المياه في ذبح الأضاحي.

اقسام تعمل خلال أيام العيد

وتستمر مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال عطلة العيد، لتفادي انقطاع الخدمة عن المشتركين، مؤكدًا أن الشركة حريصة على ضمان استمرارية وصول المياه بالجودة والضغوط المناسبة، كما تواصل إدارة التوعية بالشركة تنفيذ حملاتها الميدانية والإلكترونية لنشر الوعي بين المواطنين، حول السلوكيات الصحيحة في استخدام مياه الشرب والتعامل مع شبكات الصرف الصحي، وذلك من أجل الحفاظ على استدامة الخدمة. وشملت الحملات الإرشادات الخاصة بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي، لما قد تسببه من انسدادات وطفوحات تؤثر على كفاءة الشبكات وراحة المواطنين.

حالة الطقس غدا الأربعاء 4-6-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تطلق حملة لترشيد الاستهلاك خلال فترة ذبح الأضاحي

ويتم استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (125)، بالإضافة إلى قنوات التواصل الرسمية وعلى رأسها الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك لضمان سرعة التفاعل مع أي ملاحظات أو مشكلات.

 

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