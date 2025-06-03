استعدادات مياه الفيوم لاستقبال عيد الاضحي المبارك

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها، لضمان استمرارية الخدمة وتقديم أفضل مستوى للمواطنين خلال أيام العيد، ووضعت الشركة خطة شاملة للتعامل مع أي طارئ، تتضمن تعزيز فرق الطوارئ والصيانة، والتأكد من جاهزية المحطات والشبكات، ومتابعة مستويات الضخ على مدار الساعة، خاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة.

جاهزية فرق الصيانة

وستكون فرق التشغيل والصيانة في حالة استعداد دائم، مع تجهيز فرق متنقلة للتعامل السريع مع أي بلاغات أو أعطال، كما تم التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لضمان سرعة الاستجابة، وتتابع الشركة أيضًا أعمال النظافة والتطهير في محيط محطات المعالجة، في ظل زيادة الأحمال المتوقعة خلال فترة العيد، نتيجة لزيادة استهلاك المياه في ذبح الأضاحي.

اقسام تعمل خلال أيام العيد

وتستمر مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال عطلة العيد، لتفادي انقطاع الخدمة عن المشتركين، مؤكدًا أن الشركة حريصة على ضمان استمرارية وصول المياه بالجودة والضغوط المناسبة، كما تواصل إدارة التوعية بالشركة تنفيذ حملاتها الميدانية والإلكترونية لنشر الوعي بين المواطنين، حول السلوكيات الصحيحة في استخدام مياه الشرب والتعامل مع شبكات الصرف الصحي، وذلك من أجل الحفاظ على استدامة الخدمة. وشملت الحملات الإرشادات الخاصة بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي، لما قد تسببه من انسدادات وطفوحات تؤثر على كفاءة الشبكات وراحة المواطنين.

ويتم استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (125)، بالإضافة إلى قنوات التواصل الرسمية وعلى رأسها الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك لضمان سرعة التفاعل مع أي ملاحظات أو مشكلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.