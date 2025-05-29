مياه الفيوم تعلن عن بدء حملة لتطهير شبكات الصرف بالمحافظة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انطلاق حملة مكبرة لتطهير شبكات وغرف وبيارات الصرف الصحي في جميع مدن ومراكز المحافظة، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات الحديثة في أعمال التطهير والصيانة، بهدف رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة الأحمال على شبكات الصرف الصحي.

جزء من خطة الصيانة

وتعد الحملة جزءًا من خطة الصيانة الوقائية التي تنفذها الشركة للحفاظ على كفاءة الشبكات، وضمان استدامة البنية التحتية، وحماية البيئة والصحة العامة، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه خلال فصل الصيف.

الاستخدام الرشيد للشبكة

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين بالاستخدام الرشيد لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المواد الصلبة أو مخلفات الأضاحي أو الزيوت والدهون داخل الشبكات، داعيًا إلى استخدام مصافي الأحواض والبالوعات في المنازل لمنع تسرب المواد الصلبة التي تؤدي إلى انسداد الشبكات وتلفها.

الاهتمام بسلامة العاملين

وتولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمامًا كبيرًا بسلامة العاملين في هذه الحملة، وتم توفير جميع أدوات ومعدات الوقاية اللازمة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، حرصًا على سلامة العاملين والبيئة المحيطة.

وقال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، أن أعمال التطهير مستمرة على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، لتغطية جميع أنحاء المحافظة، وضمان تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في الحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة

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