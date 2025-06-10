أحمد هنو يتفقد قصر ثقافة الفيوم لمتابعة أعمال التطوير (صور)

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة الفيوم، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، والوقوف على آخر تطورات عمليات رفع كفاءة عدد من المواقع الثقافية بالمحافظات.

وخلال الجولة، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل مع الشركة المسؤولة عن أعمال التطوير، للوقوف على خطة ومراحل تنفيذ المشروع، يعقبه زيارة ثانية للموقع بحضور ممثلي الشركة، وذلك لتأكيد البرنامج الزمني للانتهاء من أعمال التطوير.

كما شدّد على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع ضمن خطة تستهدف تسريع وتيرة العمل في عدد من المشروعات الجاري تطويرها ورفع كفاءتها، وتضم: قصور ثقافة دمياط، المنيا، سوهاج، كفر الشرفا، أسوان، كفر شكر، منيا القمح، بنها، سيدي جابر، برج العرب، وههيا.

وفي إطار زيارته لمحافظة الفيوم، تفقد وزير الثقافة مكتبة الطفل والشباب بمركز سنورس، لمتابعة سير العمل بها، حيث تقع المكتبة على مساحة كلية تبلغ 790 مترًا مربعًا، منها 230 مترًا مربعًا للمبنى. وتضم المكتبة قاعات اطّلاع للأطفال وأخرى للشباب، بالإضافة إلى قاعة للهوايات والأنشطة، وقاعة كمبيوتر، ومسرح مكشوف.

وخلال الجولة، اطّلع الوزير على البرامج والفعاليات التي تقدمها المكتبة لأبناء المنطقة، ووجّه بتكثيف الأنشطة والفعاليات خلال أشهر الصيف، والتوسّع في تقديم الخدمات خارج جدران المكتبة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أبناء مركز سنورس والقرى المجاورة.

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