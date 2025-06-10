محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة بناء مخالف خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 19 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، في الفترة من 5 حتى 9 من شهر يونيو الجاري.

مركز إطسا

وأوضح محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من إزالة، 11 حالة تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، على الأراضي الزراعية، وعلى أراضي أملاك الدولة، عبارة عن أساسات وأسوار بالبلوك الأبيض بارتفاعات مختلفة، منها 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 1236 مترا مربعا، بقرى الغرق، وأبو جندير، والحجر، وجردو، ومدينة إطسا، بالإضافة لحالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بقرية الغرق على مساحة 400 متر مربع.

مركز الفيوم

وأضاف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تمكنت من إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف في المهد، خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية لقرية العدوة، على مساحة قيراطين، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، بواقع حالتين خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، على مساحة قيراطين، بنطاق قرية السعيدية، وحالة داخل الحيز العمراني بمدينة سنورس على مساحة 70 مترا مربعا.

مركز يوسف الصديق

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، من إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، عبارة عن أساسات وأسوار بالبلوك الأبيض بارتفاعات مختلفة، على مساحة 725 مترا مربعا بقرى الشواشنة، وقارون، والمُشَرّك، والريان.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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