محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة بناء مخالف خلال إجازة عيد الأضحى
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 19 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، في الفترة من 5 حتى 9 من شهر يونيو الجاري.
مركز إطسا
وأوضح محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من إزالة، 11 حالة تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، على الأراضي الزراعية، وعلى أراضي أملاك الدولة، عبارة عن أساسات وأسوار بالبلوك الأبيض بارتفاعات مختلفة، منها 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 1236 مترا مربعا، بقرى الغرق، وأبو جندير، والحجر، وجردو، ومدينة إطسا، بالإضافة لحالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بقرية الغرق على مساحة 400 متر مربع.
مركز الفيوم
وأضاف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تمكنت من إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف في المهد، خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية لقرية العدوة، على مساحة قيراطين، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، بواقع حالتين خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، على مساحة قيراطين، بنطاق قرية السعيدية، وحالة داخل الحيز العمراني بمدينة سنورس على مساحة 70 مترا مربعا.
مركز يوسف الصديق
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، من إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، عبارة عن أساسات وأسوار بالبلوك الأبيض بارتفاعات مختلفة، على مساحة 725 مترا مربعا بقرى الشواشنة، وقارون، والمُشَرّك، والريان.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
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