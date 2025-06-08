نجم ميلان يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ مان سيتي

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريبا من إنجاز صفقة قوية، بعدما أتم اتفاقه مع نادي ميلان الإيطالي، على ضم أحد لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الاستثنائي للمشاركين في كأس العالم للأندية 2025.

ريندرز يجتاز الفحص الطبي في مانشستر سيتي

وبحسب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه بمنصة "إكس"، فإن تيجاني ريندرز نجم وسط ميلان، أكمل الفحوصات الطبية كلاعب جديد في مانشستر سيتي.

ويفصل تيجاني، خطوة واحدة فقط، تتمثل في الإعلان الرسمي عن الصفقة، سواء من جانب ميلان أو المان سيتي.

ومن المقرر أن ينضم ريندرز لقائمة الفريق السماوي المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية 2025.

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة، والتي تضم يوفنتوس والعين الإماراتي والوداد المغربي.

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