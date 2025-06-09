مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مرمى الفريق

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًّا عن رحيل حارسه سكوت كارسون، عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

وتقدم مانشستر سيتي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، بالشكر لسكوت على عمله الجاد وتفانيه، متمنيًا له كل التوفيق في المستقبل.



ويلعب كارسون مع مانشستر سيتي منذ عام 2019، حيث انضم الحارس- البالغ من العمر 39 عامًا- في البداية على سبيل الإعارة من نادي ديربي كاونتي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى "سيتي" في صفقة انتقال حر في صيف عام 2021.

وظهر كارسون لأول مرة مع مانشستر سيتي في فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد في مايو 2021، قبل أن يخوض ثاني مباراة له في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينج لشبونة في موسم 2021 /2022.

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