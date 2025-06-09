الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مرمى الفريق

سكوت كارسون،فيتو
سكوت كارسون،فيتو

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًّا عن رحيل حارسه سكوت كارسون، عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

وتقدم مانشستر سيتي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، بالشكر لسكوت على عمله الجاد وتفانيه، متمنيًا له كل التوفيق في المستقبل.


ويلعب كارسون مع مانشستر سيتي منذ عام 2019، حيث انضم الحارس- البالغ من العمر 39 عامًا- في البداية على سبيل الإعارة من نادي ديربي كاونتي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى "سيتي" في صفقة انتقال حر في صيف عام 2021.

 

وظهر كارسون  لأول مرة مع مانشستر سيتي في فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد في مايو 2021، قبل أن يخوض ثاني مباراة له في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينج لشبونة في موسم 2021 /2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

الصفقة تمت، مانشستر سيتي يستعد لإعلان التعاقد مع ريان شرقي

ريال مدريد يخوض مرانه الأول تحت قيادة ألونسو (صور)

وست هام يعلن رحيل 5 لاعبين عن الفريق

الأعلى أجرًا، تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

لاعب بورتو البرتغالي عن مواجهة الأهلي بمونديال الأندية: فرصة لإظهار مكانتنا

تشيلسي يعلن التعاقد مع المدافع الفرنسي مامادو سار

تقارير: آرسنال لم ينجح في التواصل مع نجم لايبزيج لضمه

لقطة سيئة من لامين يامال تجاه رونالدو في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

السعودية تمنح إيران جائزة بسبب الحج، اعرف التفاصيل

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

تصعيد خطير، إصابة صحفية برصاصة مطاطية في أحداث لوس أنجلوس (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

26.4 مليار دولار.. خبير يكشف السر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال دوري الأمم الأوروبية بعد نسخة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادات وطرق الوصول إلى الله

ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تحدد الشروط

ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية