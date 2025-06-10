وكيل وزارة الزراعة بأسيوط يتفقد المحاصيل الصيفية للتأكد من خلوها من الآفات

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود لمتابعة إنتاجية المحاصيل الزراعية بمختلف القرى والمراكز، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المشروعات التنموية التي تخدم صغار المزارعين والسيدات بالنجوع، سواء كانت مشروعات زراعية أو إنتاجية، بما يحقق التنمية الزراعية ويحافظ على الرقعة الزراعية كمصدر أساسي للغذاء.

التوسع في زراعة المحاصيل التي تسهم في تحقيق الزراعة المستدامة

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تسهم في تحقيق الزراعة المستدامة، وترشيد استهلاك المياه، والاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية والموارد المتاحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة بقيادة المهندس خميس محمد علي، وكيل الوزارة، نظمت جولة ميدانية لتفقد الزراعات الصيفية لموسم 2025 بمركزي أسيوط وأبوتيج، شملت محاصيل الذرة الشامية والرفيعة والقطن، حيث تم الاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل التي بدت خالية من الأمراض والآفات، وتبشر بإنتاج وفير.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وكيل الوزارة التقى بعدد من المزارعين ووجههم بضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادات الصادرة عن المديرية لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية وجودة للمحاصيل، مؤكدًا استمرار المتابعة والدعم الفني على مدار الموسم.

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