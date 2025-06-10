الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة الزراعة بأسيوط يتفقد المحاصيل الصيفية للتأكد من خلوها من الآفات

زراعة أسيوط تتفقد
زراعة أسيوط تتفقد المحاصيل الصيفية، فيتو

 وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود لمتابعة إنتاجية المحاصيل الزراعية بمختلف القرى والمراكز، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المشروعات التنموية التي تخدم صغار المزارعين والسيدات بالنجوع، سواء كانت مشروعات زراعية أو إنتاجية، بما يحقق التنمية الزراعية ويحافظ على الرقعة الزراعية كمصدر أساسي للغذاء.

 

التوسع في زراعة المحاصيل التي تسهم في تحقيق الزراعة المستدامة

 وشدد محافظ أسيوط على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تسهم في تحقيق الزراعة المستدامة، وترشيد استهلاك المياه، والاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية والموارد المتاحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة بقيادة المهندس خميس محمد علي، وكيل الوزارة، نظمت جولة ميدانية لتفقد الزراعات الصيفية لموسم 2025 بمركزي أسيوط وأبوتيج، شملت محاصيل الذرة الشامية والرفيعة والقطن، حيث تم الاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل التي بدت خالية من الأمراض والآفات، وتبشر بإنتاج وفير.

زراعة أسيوط تنظم متابعات ميدانية للمحاصيل وتقدم الدعم للمزارعين

زراعة أسيوط تتابع إنتاجية المحاصيل بالمراكز

 وأشار محافظ أسيوط إلى أن وكيل الوزارة التقى بعدد من المزارعين ووجههم بضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادات الصادرة عن المديرية لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية وجودة للمحاصيل، مؤكدًا استمرار المتابعة والدعم الفني على مدار الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط استهلاك المياه ابوتيج التنمية الزراعية الذرة الشامية الزراعات الصيفية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المحاصيل الزراعية ترشيد استهلاك المياه محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة بمستشفى المبرة (صور)

محافظ أسيوط يوزع 15 "جهاز عروسة" لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

عملية أمنية واسعة في النمسا بعد هجوم على مدرسة

بسبب امرأة، تعطل صفقة انتقال مزيزي مهاجم يانج أفريكانز إلى الزمالك

أخبار مصر: ضحايا ومفقودون بسقوط تروسيكل في نهر أسيوط، أمريكا تشتعل وترامب يدفع بالمارينز، تحذير عاجل من "الباراسيتامول"

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

أسعار الخضار اليوم، البطاطس تبدأ من 3.5 جنيه والليمون يفقد عرشه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية