الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

صحة أسيوط تشدد على عدم تكدس مرافقي المرضى أمام العنايات المركزة بالمستشفيات

حملة تفتيشية لصحة
حملة تفتيشية لصحة أسيوط،فيتو

أجرى الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط ليلًا، زيارة إلى مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بحي غرب أسيوط في  إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. 

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة برفع حالة الاستعداد والطوارئ بأماكن تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال العطلات الرسمية وعطلة عيد الأضحى المبارك.

 

 

جاءت الحملة بحضور الدكتورة أمنية مدحت مدير المكتب الفني للشؤون العلاجية والدكتور مدحت محمود عضو إدارة متابعة المديريات وضياء حمدان  مدير اداري الادارة العامة للشئون العلاجية بالمديرية ومحمود محجوب مشرفة أشعة بالمديرية. 

 

المرور على قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للكبار

 

وحرص وكيل مديرية الصحة بأسيوط  على المرور على قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للكبار والعناية المركزة للأطفال للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتم المرور على المعمل بالمستشفى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، والقسم الداخلي بالمستشفى للاطمئنان على حالة المرضي والاستماع لهم، مقدمًا التهاني للمرضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 


وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط أنه تم التأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم الخدمة الطبية المرجوة لجميع المرضي وقياس مدي رضاء المرضي عن الخدمة المقدمة. 

 

عدم تكدس المرافقين أمام العناية المركزة

وأشار وكيل مديرية الصحة بأسيوط إلي أنه تم التنبيه بعدم تكدس المرافقين أمام العناية المركزة واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وخاصة التي تستدعي الدخول وعدم تحويل أي حالة للمستشفيات الأخري.

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وأكد رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى.

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