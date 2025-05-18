زراعة أسيوط تنظم متابعات ميدانية للمحاصيل وتقدم الدعم للمزارعين

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين ومتابعة المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية مع ضرورة المتابعة الدورية للمحاصيل الزراعية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، والاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من خلوها من أي إصابات أو أمراض تؤثر على جودتها أو إنتاجيتها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لخدمة المزارعين بالقرى والنجوع ما يساهم في النهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا.

متابعات ميدانية للمحاصيل الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة برئاسة خميس محمد علي وكيل الوزارة نفذت متابعات ميدانية للمحاصيل الزراعية حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه المهندس حمدي خليل مدير عام الارشاد الزراعي، والمهندس صافي حلمي مدير ادارة الأراضي والمياه؛ الزراعات بنواحي مركز أسيوط والاطمئنان عليها وعلى خلوها من الأمراض والآفات فضلًا عن حصاد البنجر بالإضافة إلى حصاد وتوريد محصول القمح وذلك بمتابعة عملية توريده داخل صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى ومتابعة لجنة الفرز بالمطاحن.

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة حسن التعامل مع الموردين وتسهيل كافة العقبات لهم بناء على التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك حفاظًا على الأمن الغذائي القومي ومحصول مصر الإستراتيجي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وتحقيق تنمية زراعية جيدة.

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