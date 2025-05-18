الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة أسيوط تنظم متابعات ميدانية للمحاصيل وتقدم الدعم للمزارعين

الإرشاد الزراعي بمحافظة
الإرشاد الزراعي بمحافظة أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين ومتابعة المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية مع ضرورة المتابعة الدورية للمحاصيل الزراعية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، والاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من خلوها من أي إصابات أو أمراض تؤثر على جودتها أو إنتاجيتها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لخدمة المزارعين بالقرى والنجوع ما يساهم في النهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا.

 

متابعات ميدانية للمحاصيل الزراعية 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة برئاسة خميس محمد علي وكيل الوزارة نفذت متابعات ميدانية للمحاصيل الزراعية حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه المهندس حمدي خليل مدير عام الارشاد الزراعي، والمهندس صافي حلمي مدير ادارة الأراضي والمياه؛ الزراعات بنواحي مركز أسيوط والاطمئنان عليها وعلى خلوها من الأمراض والآفات فضلًا عن حصاد البنجر بالإضافة إلى حصاد وتوريد محصول القمح وذلك بمتابعة عملية توريده داخل صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى ومتابعة لجنة الفرز بالمطاحن. 

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة حسن التعامل مع الموردين وتسهيل كافة العقبات لهم بناء على التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك حفاظًا على الأمن الغذائي القومي ومحصول مصر الإستراتيجي. 

زراعة أسيوط تجري متابعة ميدانية لزراعات القطن (صور)

زراعة أسيوط تتابع إنتاجية المحاصيل بالمراكز

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وتحقيق تنمية زراعية جيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية الزراعية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المحاصيل الزراعية توريد محصول القمح توريد القمح توريد القمح محافظ أسيوط محافظة اسيوط محصول القمح مطاحن مصر الوسطي وكيل وزارة الزراعة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يقرر غلق مطعم وتوحيد اتجاه المرور أثناء حملة موسعة لإزالة الإشغالات

محافظ أسيوط يقرر تخصيص طابق كامل بالوحدة المحلية بأولاد إلياس لإقامة قصر ثقافة (صور)

محافظة أسيوط تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام (صور)

رفع 230 طنًا تراكمات قمامة بجوار كوبري نزلة عبد اللاه بأسيوط

ضبط 1000 بطاقة تموينية بحوزة تاجر مخالف وتحرير 573 محضرًا بأسيوط

محافظ أسيوط يفتتح المعرض الأول لبيع المستلزمات الطبية بأسعار مخفضة (صور)

محافظ أسيوط يشارك فتاة يتيمة زفافها ويوفر كافة مستلزمات الزواج (صور)

توريد 113 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية