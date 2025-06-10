محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة بمستشفى المبرة (صور)

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق خدمة طبية متقدمة جديدة بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي، وذلك بإجراء أول حالة منظار القنوات المرارية (ERCP) باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي المتطور C-Arm، في خطوة تعكس التوسع المستمر في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة داخل المستشفى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف تعزيز قدرات المستشفيات التابعة للهيئة ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ورافق محافظ أسيوط خلال زيارته التفقدية عدد من القيادات التنفيذية والطبية، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد رسلان مدير عام فرع وسط الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد محمد عثمان نائب مدير الفرع، والدكتور حسين الأمين رئيس وحدة المناظير وأستاذ الجهاز الهضمي، والدكتور حسام عبد الوهاب أستاذ مساعد الجهاز الهضمي بجامعة أسيوط، إلى جانب الدكتور محمد محمود مدير المستشفى والطاقم المتخصص في إجراء المناظير.

إجراء أول ثلاث حالات ناجحة باستخدام تقنية ERCP

وخلال الجولة، أشاد محافظ أسيوط بجهود الفرق الطبية في إدخال هذه الخدمة المتقدمة، مؤكدًا أن إجراء أول ثلاث حالات ناجحة باستخدام تقنية ERCP يعد تطورًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة لما توفره هذه التقنية من إمكانية لتشخيص وعلاج أمراض الكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياس بدقة عالية وبدون جراحة.

كما استعرض المحافظ إمكانات وحدة المناظير واطمأن على حالة المرضى الذين خضعوا للإجراء، موجهًا بضرورة استمرار تدريب الفرق الطبية، وصيانة الأجهزة الحديثة، وتقديم الرعاية للمرضى بأعلى معايير الجودة والإنسانية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، وتواصل دعم تطوير القطاع الطبي من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

يذكر أن مستشفى مبرة أسيوط للتأمين الصحي تعد من المستشفيات الرئيسية بالمحافظة، وتخدم أكثر من 2.5 مليون منتفع، وتضم 168 سريرًا، من بينها 38 سريرًا للرعاية المركزة والمتبسرين، إضافة إلى وحدات للاستقبال والغسيل الكلوي وعلاج الأورام، وتشهد حاليًا أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة بنيتها التحتية وخدماتها التخصصية.

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