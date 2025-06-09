احتفالًا بعيد الأضحى مستشفى جامعة أسيوط ينظم حفلًا ترفيهيًا للأطفال المرضى (صور)

نظم مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط اليوم الإثنين، حفلًا ترفيهيًا للأطفال المرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بساحة العيادات الخارجية بالمستشفى، وسط أجواء احتفالية مبهجة تخللتها فقرات ترفيهية وتوزيع هدايا على الأطفال.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن تنظيم الحفل الترفيهي لمستشفى الأطفال الجامعي يأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على القيام بدورها المجتمعي والإنساني إلى جانب دورها الأكاديمي والطبي، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل أحد أشكال الدعم النفسي والمعنوي الذي لا يقل أهمية عن الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المرضى.

وأوضح المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العلاج داخل مستشفياتها، وخلق أجواء إيجابية تسهم في رفع الروح المعنوية للمرضى، خاصةً من الأطفال، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسن حالتهم الصحية وسرعة استجابتهم للعلاج.

وجاء تنظيم الحفل بإشراف الدكتور جمال عسكر رئيس قسم الأطفال بكلية الطب، والدكتور ياسر فاروق مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور ماهر مختار المدير الأسبق للمستشفى، والدكتورة أسماء أحمد الكحكي نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الممرضين والعاملين بالمستشفى.

أهمية الدعم النفسي والمعنوي في تخفيف معاناة المرضى

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته بمشاركة الأطفال المرضى وأسرهم أجواء الاحتفال بعيد الأضحى، مؤكدًا أهمية الدعم النفسي والمعنوي في تخفيف معاناة المرضى، لاسيما الأطفال.

شهد الحفل توزيع عدد من الهدايا على الأطفال المشاركين، حيث تم تقديم نحو 160 هدية، شملت ألعابًا مناسبة للبنين والبنات، وذلك بهدف إدخال السرور على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد. وشمل التوزيع الأطفال المتواجدين بساحة الحفل، إلى جانب أطفال العناية المركزة (2)، وعناية الكلى المتوسطة، ووحدة الغسيل الدموي، في لفتة إنسانية تعكس حرص الجامعة على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضاها من الأطفال.

كما تضمن حفل مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط فقرات فنية من غناء، واستعراضات بأقنعة العرائس، وتنورة، ومسابقات ترفيهية، وقد أبدى الأطفال سعادة غامرة بهذه الفعالية، التي تركت أثرًا طيبًا في نفوسهم وسط رحلة العلاج.

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