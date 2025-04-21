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زراعة أسيوط تتابع إنتاجية المحاصيل بالمراكز

زراعة أسيوط تتفقد
زراعة أسيوط تتفقد زراعات القطن،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ضرورة تكثيف متابعة إنتاجية المحاصيل الزراعية بالقرى والنجوع وترشيد استهلاك المياه وغيرها لمواجهة التحديات خلال الفترة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

التوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وتحقيق تنمية زراعية جيدة. 

تنفيذ أي مشروعات إنتاجية وزراعية يستفيد منها المواطن

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لخدمة المزارعين بالقرى والنجوع أو تنفيذ أي مشروعات إنتاجية وزراعية يستفيد منها المواطن الأسيوطي ما يساهم في النهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أساس مصدر الغذاء وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لدينا.

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أوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة خميس محمد علي وكيل الوزارة وبمشاركة لجنة من جهاز القطن بالإدارة العامة للمكافحة وإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بالمرور وفحص زراعات القطن المنزرعة حديثا صنف جيزه 98  والاطمئنان عليها وذلك بنطاق مركز أبنوب بزمام مدينة أبنوب وقرية السوالم البحرية للاطمئنان على المحاصيل  وعلى خلوها من الأمراض والآفات والنباتات حيث ظهرت بحالة جيدة ومبشرة فضلًا عن عقد لقاء مع المزارعين وإرشادهم بضرورة اتباع التوصيات الفنية اللازمة الواردة من الوزارة للحصول على أعلى إنتاجية للمحصول ويكون بحالة جيدة.

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