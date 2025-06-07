السبت 07 يونيو 2025
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رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم البحث العلمي والتوعية في مجال سلامة الأغذية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

 أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الموافق السبت 7 يونيو 2025، أن سلامة الغذاء تمثل حجر الزاوية في الحفاظ على صحة الإنسان، موضحًا أن الغذاء غير الآمن يمكن أن يكون مصدرًا لأمراض خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص سنويًا، وتُعد من بين الأسباب الرئيسة للوفاة والإعاقة.

 

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن سلامة الغذاء ليست مجرد مسألة صحية فحسب، بل هي قضية تنموية واقتصادية أيضًا، إذ إن تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. كما أن ضمان غذاء آمن ونظيف يسهم في تعزيز جودة الحياة، وهو ما يتطلب أنظمة رقابة فعّالة، ووعيًا مجتمعيًا، وأبحاثًا علمية مستمرة.

 

برامج بحثية تهدف إلى تطوير طرق الكشف عن الملوثات

 وفي هذا الإطار، أكد الدكتور المنشاوي على أن جامعة أسيوط تضطلع بدور مهم في دعم هذا التوجه من خلال منظومة تجمع بين البحث العلمي، والتدريب الأكاديمي، والمشاركة المجتمعية لافتا إلى أن الجامعة تنفذ عبر كلياتها، برامج بحثية تهدف إلى تطوير طرق الكشف عن الملوثات، ورصد مخاطر الغذاء، وتحسين أساليب الحفظ والمعالجة، ومتابعة المتغيرات البيئية التي تؤثر على سلامة الأغذية.

وأشار المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط تعمل أيضًا على دمج مفاهيم سلامة الغذاء ضمن المناهج الدراسية، بما يضمن إعداد كوادر علمية قادرة على العمل في قطاعات الرقابة الغذائية والإنتاج، ومواجهة التحديات المستجدة مثل مقاومة الميكروبات، والتلوث الكيميائي، وبقايا المبيدات.

 

كما أكد المنشاوي أن جهود جامعة أسيوط تمتد إلى التوعية المجتمعية، من خلال تنظيم حملات تثقيفية وورش عمل وندوات تستهدف مختلف فئات المجتمع، لنشر ثقافة التعامل السليم مع الأغذية، بدءًا من الشراء والتخزين وحتى الإعداد والاستهلاك، بما يُسهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة.

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وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، على أن جامعة أسيوط ستواصل التزامها العلمي والوطني في دعم كل ما من شأنه تعزيز منظومة الغذاء الآمن، إيمانًا منها بأن صحة الإنسان تبدأ من غذاء سليم، وأن البحث والمعرفة هما السبيل نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.

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