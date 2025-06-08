الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يوزع 15 "جهاز عروسة" لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم أجهزة العرائس، فيتو

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في توزيع "جهاز عروسة" على 15 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى إدخال البهجة على نفوس المحتاجين وتيسير سبل الحياة الكريمة لهن، وذلك في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وقد جرى تنظيم الفعالية بمقر ديوان عام محافظة أسيوط، حيث تم تسليم الفتيات كراتين تضم مستلزمات الزواج الأساسية من مفروشات وملابس ومنسوجات، وذلك بعد إجراء بحوث اجتماعية للتأكد من استحقاقهن، بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم، ومديرية التضامن الاجتماعي.

 

 

وشملت المبادرة فتيات من قرى جحدم ومسرع وأبنوب، وسط أجواء احتفالية مبهجة بحضور الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والشيخ آف سلطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية وأهالي الفتيات.

محافظ أسيوط يهنئ العرسان وأسرهن بمناسبة العيد

وخلال كلمته، هنأ محافظ أسيوط العرائس وأسرهن بمناسبة العيد، ناقلًا تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتمنيًا لهن حياة أسرية ملؤها السعادة والاستقرار مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية المتكاملة في القرى والمراكز.

وثمن محافظ أسيوط دور الجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة وتحقيق الشراكة المجتمعية الحقيقية، داعيًا إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تعكس أسمى معاني العطاء، وتسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما في الأعياد والمناسبات المباركة.

 

محافظ أسيوط يشهد توزيع 30 جهاز عروسة بديروط

محافظ أسيوط يسلم جهازي عروسة لفتاتين يتيمتين

واختتمت الفعالية بتوزيع محافظ أسيوط للهدايا وسط مشاعر من الفرحة والامتنان، في مشهد إنساني يؤكد أن العيد لا يكتمل إلا بالعطاء، وبإدخال السرور إلى قلوب من هم في أمس الحاجة إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الاسر الاولي بالرعاية التضامن الاجتماعي حلول عيد الاضحى عيد الأضحى محافظ أسيوط محافظة اسيوط اللواء هشام أبوالنصر جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم البحث العلمي والتوعية في مجال سلامة الأغذية

بإطلاق البالونات وتوزيع العصائر والأرز بلبن، أهالي أسيوط يحتفلون بعيد الأضحى (فيديو)

عيد الأضحى 2025.. محافظ أسيوط يوزع العيدية على المرضى بالمستشفيات (صور)

رغم فتح المجازر مجانًا، أهالي أسيوط يذبحون الأضاحي بالشوارع (صور)

محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بالديوان العام|صور

محافظ أسيوط يلتقط الصور التذكارية مع المواطنين احتفالا بعيد الأضحى (صور)

جامعة أسيوط ترفع حالة الطوارئ بمستشفياتها خلال عيد الأضحى

محافظة أسيوط: تكثيف حملات رصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

رسالة ترامب للحرس الوطني الأمريكي بعد احتواء احتجاجات لوس أنجلوس

موعد بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية