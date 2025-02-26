افتتاح وحدة مناظير الصدر بمستشفى الأطفال الجامعي في أسيوط بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، وحدة مناظير صدر الأطفال التابعة لوحدة الصدر بمستشفى الأطفال الجامعي، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، بهدف النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتشخيصية المقدمة لملايين المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن وحدة مناظير صدر الأطفال تُعد إضافة متميزة للخدمات التشخيصية التي يقدمها مستشفى الأطفال الجامعي، حيث تجاوزت تكلفتها الإجمالية 3 ملايين جنيه، وتوفر الوحدة تقنيات متطورة لتشخيص أمراض الصدر لدى الأطفال، بما في ذلك العيوب الخلقية في مجرى الهواء التنفسي والرئتين، والأمراض التنفسية المزمنة كما تتيح إمكانية أخذ عينات من الأنسجة أو السوائل الرئوية (مثل البلغم) لإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى إزالة الأجسام الغريبة من المجرى التنفسي.

وتضم وحدة المناظير بجامعة أسيوط خمس غرف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، تشمل: غرفة عمليات مزودة بجهاز المنظار والتخدير، وغرفة إفاقة، وغرفتين للتعقيم، وغرفة للجهاز الإداري.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالجهود المبذولة في مستشفى الأطفال الجامعي والتطوير المستمر الذي تشهده، مشددًا على أهمية تقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المرضى وذويهم.

شهد الافتتاح كل من الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر فاروق، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور جمال عسكر، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد أمير، أستاذ طب الأطفال والعناية المركزة، والدكتور ضياء الدين محمد، استشاري عناية الأطفال، إلى جانب نخبة من الأساتذة والأطباء والعاملين بالمستشفى.

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