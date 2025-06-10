ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الصينية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 00.41 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 67.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 65.42 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل في وقت سابق من الجلسة.



وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل، مدعوما باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن المحادثات الجارية في لندن تسير على ما يرام وإنه «لا يتلقى سوى تقارير جيدة» من فريقه.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قالت طهران إنها ستقدم قريبا مقترحا مقابلا للمقترح الأمريكي الذي تعتبره «غير مقبول»، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان على خلاف في شأن ما إذا كان سيتم السماح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وأي تخفيف للعقوبات الأمريكية على إيران سيسمح لها بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر على أسعار الخام العالمية.

في الوقت نفسه، أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج “أوبك” من النفط ارتفع في مايو، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض الإنتاج الزائد في وقت سابق وطرحت السعودية والإمارات زيادة أقل من المسموح به.

وتعمل مجموعة «أوبك+»، التي تضخ نحو نصف النفط العالمي وتضم أعضاء «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، على تسريع خطتها لإلغاء المستوى الأخير من تخفيضات الإنتاج.

وقال كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة «لا يزال احتمال حدوث زيادات أخرى في إمدادات أوبك يخيم على السوق».

وأضاف «إن التحول الدائم إلى استراتيجية مدفوعة بالسوق في أوبك من شأنه أن يدفع سوق النفط إلى فائض كبير في النصف الثاني من عام 2025 ويؤدي بشكل شبه مؤكد إلى انخفاض أسعار النفط».



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