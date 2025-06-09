روتين ما بعد عيد الأضحى، كيف نساعد أطفالنا على العودة للنوم المنتظم؟

العودة للنوم المنتظم، انتهت أيام عيد الأضحى المبارك، بكل ما فيها من بهجة، وسهر، وزيارات عائلية، وأجواء احتفالية مبهجة. لكن ما إن تنتهي هذه الأيام حتى تبدأ الأسر، وخاصة الأمهات، في مواجهة تحدٍ سنوي مألوف: إعادة الأطفال إلى نمط النوم المنتظم بعد فترة من الفوضى في مواعيد النوم والاستيقاظ.





تؤثر اضطرابات النوم على مزاج الطفل، وتركيزه، ومستوى طاقته، وقدرته على الاستيعاب، كما تؤثر على توازن الحياة الأسرية بشكل عام. لذا، من الضروري التخطيط الجيد للعودة إلى الروتين الصحي بعد العيد، بطريقة سلسة وواقعية، تراعي احتياجات الطفل وتقلل من مقاومته.



أكدت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن إعادة تنظيم النوم بعد عيد الأضحى لا ينبغي أن تكون معركة، بل فرصة لتعليم الأطفال مهارات حياتية مهمة مثل التدرج، والالتزام، وفهم تأثير العادات على صحتهم.

ومع قليل من التنظيم والكثير من الحب، يمكن لكل أسرة أن تعيد نظامها الصحي بسلاسة بعد العطلة.



تعويد الأطفال على روتين الحياة بعد العيد



وتقدم الدكتورة عبلة، في السطور التالية، مجموعة من النصائح للوالدين، وبشكل خاص الأمهات، لاستعادة روتين الحياة والنوم الطبيعيين مع الأطفال.





أولًا: فهم تأثير العيد على روتين النوم

خلال عطلة العيد، يتغير نظام اليوم بشكل جذري؛ إذ يغيب الالتزام بالاستيقاظ المبكر، وتمتلئ الأيام بالأنشطة، والزيارات، والمناسبات، مما يجعل مواعيد النوم تتأخر تلقائيًا. ويجد الأطفال متعة في السهر ومشاهدة الشاشات أو اللعب لفترات أطول. هذا التحول، وإن كان ممتعًا مؤقتًا، إلا أنه يؤدي إلى اضطراب في "الساعة البيولوجية" للطفل، ويجعل العودة للنوم المبكر أمرًا صعبًا ما لم يتم التعامل معه بحكمة.

ثانيًا: متى نبدأ العودة للروتين؟



من الأفضل البدء في استعادة روتين النوم المنتظم في اليوم الأخير من العطلة أو قبل العودة إلى الحياة الطبيعية بالتزاماتها بيومين على الأقل، وذلك لإعطاء الطفل وقتًا للتكيّف التدريجي. العودة المفاجئة قد تسبب توترًا أو مقاومة، خصوصًا للأطفال الأصغر سنًا.

ثالثًا: خطوات عملية لإعادة تنظيم النوم

1. التدرج في تعديل موعد النوم

لا يُنصح بإجبار الطفل على النوم مبكرًا فجأة بعد أيام من السهر، بل من الأفضل تقديم موعد النوم تدريجيًا بمعدل 15 إلى 30 دقيقة يوميًا حتى نصل إلى التوقيت المناسب. في المقابل، يُفضل إيقاظ الطفل صباحًا في وقت أقرب من المعتاد خلال أيام التعديل.

2. تقليل القيلولة أو إلغاؤها

إذا كان الطفل ينام أثناء النهار خلال العطلة، يُفضل تقليل مدة القيلولة تدريجيًا، أو الاستغناء عنها مؤقتًا لتسريع الشعور بالنعاس مساءً.

3. الابتعاد عن الشاشات قبل النوم

تلعب الشاشات دورًا كبيرًا في تأخير النوم بسبب الضوء الأزرق الذي يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس. لذلك، يجب إبعاد الطفل عن الأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة على الأقل قبل النوم.

4. تثبيت روتين ما قبل النوم

إن وجود طقوس ثابتة قبل النوم مثل الاستحمام بماء دافئ، قراءة قصة، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة يساعد العقل على التهيئة للنوم، ويمنح الطفل شعورًا بالأمان.

5. تهيئة بيئة النوم

من المهم أن تكون غرفة النوم هادئة، مظلمة أو بإضاءة خافتة، ودرجة حرارتها مناسبة. كما يُفضل تقليل الضوضاء ومصادر الإزعاج من المنزل تدريجيًا قرب موعد النوم.

تعويد الأطفال على روتين الحياة

6. تنظيم اليوم الكامل

لا يتعلق النوم فقط بوقت المساء؛ بل يتأثر بالنشاطات اليومية كلها. لذا، يُنصح بتنظيم اليوم بوجود أوقات لعب في الهواء الطلق، وحركة بدنية، وتناول وجبات منتظمة، مما يساعد في استنزاف طاقة الطفل وتحفيز الجسم على النوم الطبيعي ليلًا.

رابعًا: دعم الطفل نفسيًا وعاطفيًا

بعض الأطفال قد يربطون العودة للروتين بنهاية المرح أو الحرمان، لذلك من المفيد الحديث معهم عن أهمية النوم لصحتهم، وتركيزهم، ونموهم، بلغة تناسب أعمارهم. يمكن أيضًا تقديم تحفيز إيجابي مثل جدول ملون يضعون فيه نجمة عند التزامهم بالنوم المبكر، أو وعدهم بنشاط صباحي يحبونه إن استيقظوا بنشاط.

خامسًا: الصبر والتفهم

قد يستغرق الطفل بضعة أيام للعودة إلى الروتين الطبيعي، وقد يُظهر بعض التذمر أو التعب في البداية. من المهم أن تتعامل الأسرة مع الأمر بهدوء وثبات، دون تعنيف أو ضغط زائد، مع تقديم الحب والدعم المستمر.

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