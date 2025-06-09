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محافظات

توزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال أثناء تواجدهم بالحدائق والمتنزهات فى أسوان (صور)

توزيع الهدايا على
توزيع الهدايا على الأطفال بأسوان، فيتو

 استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بإجمالى 140 حديقة بمحافظة أسوان، المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للاستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار بها.

توزيع البالونات والهدايا 

 وفى نفس السياق، قام العاملون بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال الذين توافدوا على الحدائق وفقًا لتكليفات الدكتور كمال إسماعيل، محافظ أسوان؛ بهدف إضفاء الأجواء الاحتفالية والفرحة والبهجة على الأطفال خلال العيد.

وتواكب مع ذلك قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها المختلفة لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد للحفاظ على سلامة المواطن الأسوانى من أى أضرار.

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​ أسوان هدايا عيد الأضحى محافظة أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

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