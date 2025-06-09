أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 14760 مريضا خلال إجازة عيد الأضحى.. وشيخ الأزهر يعزي أسرة البطل خالد محمد شوقي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

و جاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 14760 مريضا خلال أيام عيد الأضحى

واصلت مستشفيات جامعة القاهرة استقبال جميع الحالات المرضية التي لجأت إليها، حيث بلغ أعداد المترددين على المستشفيات منذ وقفة عيد الأضحي المبارك وحتى ثالث أيام العيد، نحو 14 ألفا و760 حالة للكشف وإجراء الأشعة والتحاليل، والعمليات وذلك على مدار اليوم، وبحضور كامل الأطقم الطبية والتمريضية.

في مشهد وجو بديع يجمع بين الطبيعة الخلابة وسحر الألوان الطبيعية، تزينت حديقة الأزهر في القاهرة بأشجار الرمان المثمرة التي أضافت لمسة جمالية آسرة على واحد من أهم المتنزهات العامة وحرص زوار الحديقة والذين تواجدوا بكثافة، على توثيق اللحظة بعدسات هواتفهم، وسط أجواء من البهجة والدهشة بجمال المنظر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، تُعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة أخطر الأمراض.

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى تنفيذ الخطة التى تم وضعها لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

شهد كورنيش النيل بالقاهرة، إقبالا ضعيفا من المواطنين والشوارع تبدو خالية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

شهد كورنيش النيل بالقاهرة، إقبالا ضعيفا من المواطنين والشوارع تبدو خالية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

أجرى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة البطل «خالد محمد شوقي»، الذي ضحّى بحياته لإخراج سيارة محترقة ومحملة بالوقود من محطة بنزين بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه لمنع امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة والتجمعات السكنية المحيطة بها.

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