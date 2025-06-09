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أخبار مصر

إقبال ضعيف في محيط وسط البلد خلال رابع أيام عيد الأضحى (صور)

منطقة وسط البلد رابع
منطقة وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة إقبالا ضعيفا من المواطنين للاحتفال برابع  أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد عدد محدود من الشباب على المطاعم والمقاهي للتنزه والاستمتاع بأجواء العيد.

منطقة وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى 
منطقة وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى 

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث توافد عدد طفيف من الشباب والأطفال لقضاء وقت ممتع بأجواء العيد والتقاط الصور التذكارية.

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة اليوم الاثنين في رابع أيام عيد الأضحى إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

منطقة وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى 
منطقة وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى 

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من العائلات التي توافدت للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء الهادئة.

وفضّلت العديد من الأسر قضاء هذا اليوم تحت ظلال الأشجار الشامخة، مستمتعة بالهواء النظيف والنسيم العليل الذي يميّز الحديقة.

كما شهدت حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحي المبارك أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة، وذلك بعد توافد كبير للأطفال وعائلاتهم، الذين أضفوا على الحديقة لمسة من الفرح والسرور بضحكاتهم وابتساماتهم البريئة.

ورصدت عدسة “فيتو” الأجواء الاحتفالية التي عمت أرجاء الحديقة، حيث ظهر الأطفال وهم يستمتعون بمختلف الأنشطة الترفيهية المتاحة، من اللعب في المساحات الخضراء الواسعة، إلى الاستمتاع بالألعاب المتنوعة، وتناول الحلوى، وسط أجواء من الفرحة العائلية.

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