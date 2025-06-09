إقبال كبيرعلى وسط البلد وضعيف على الكورنيش في رابع أيام عيد الأضحى (صور)

شهد كورنيش النيل بالقاهرة، إقبالا ضعيفا من المواطنين والشوارع تبدو خالية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

كورنيش النيل

كورنيش النيل

احتفالات عيد الأضحى المبارك



وشهدت شوارع وسط القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال في رابع أيام عيد الأضحى المبارك في الشوارع والاستمتاع بالأجواء.

وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى

ورصدت عدسة “فيتو”، تواجد عدد كبير من المواطنين في العديد من شوارع وسط القاهرة الشهيرة، على عكس كورنيش النيل الذي شهد إقبال ضعيف من الشباب للاحتفال بأجواء العيد.



شهدت محافظتا القاهرة والجيزة اليوم الاثنين في رابع أيام عيد الأضحى إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من العائلات التي توافدت للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء الهادئة.

وفضّلت العديد من الأسر قضاء هذا اليوم تحت ظلال الأشجار الشامخة، مستمتعة بالهواء النظيف والنسيم العليل الذي يميّز الحديقة.



كما شهدت حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحي المبارك أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة، وذلك بعد توافد كبير للأطفال وعائلاتهم، الذين أضفوا على الحديقة لمسة من الفرح والسرور بضحكاتهم وابتساماتهم البريئة.

ورصدت عدسة “فيتو” الأجواء الاحتفالية التي عمت أرجاء الحديقة، حيث ظهر الأطفال وهم يستمتعون بمختلف الأنشطة الترفيهية المتاحة، من اللعب في المساحات الخضراء الواسعة، إلى الاستمتاع بالألعاب المتنوعة، وتناول الحلوى، وسط أجواء من الفرحة العائلية.

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