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محافظ القاهرة: التصدي لمخالفات البناء خلال عيد الأضحى

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم، وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

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رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤ على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

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