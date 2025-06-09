أشجار الرمان تزين حديقة الأزهر وسط إقبال كثيف من المواطنين (فيديو وصور)

في مشهد وجو بديع يجمع بين الطبيعة الخلابة وسحر الألوان الطبيعية، تزينت حديقة الأزهر في القاهرة بأشجار الرمان المثمرة التي أضافت لمسة جمالية آسرة على واحد من أهم المتنزهات العامة وحرص زوار الحديقة والذين تواجدوا بكثافة، على توثيق اللحظة بعدسات هواتفهم، وسط أجواء من البهجة والدهشة بجمال المنظر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

شجر الرمان في حديقة الأزهر



ورصدت عدسة المصورين شكل وجمال اشجار الرمان التي تزين الحديقة وأبهرت الزوار في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وقاموا بالتقاط صور تذكارية.

احتفالات عيد الأضحى المبارك في حديقة الأزهر

تحولت حديقة الأزهر، التي كانت في يوم من الأيام مكبًا للقمامة، إلى تحفة فنية تخطف الأنفاس وملاذًا للحياة البرية، لتصبح بذلك نموذجًا لصون التنوع البيولوجي في قلب القاهرة التاريخية الصاخبة، هذه الملحمة البيئية ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي سيمفونية حقيقية تزخر بالجمال الطبيعي والحياة الفطرية.

شجر الرمان في حديقة الأزهر

بحيرة مائية تزخر بالأسماك المتنوعة

ولم يقتصر الاهتمام على النباتات فحسب، بل امتد ليشمل الحياة المائية، حيث تحتضن الحديقة بحيرة مائية تزخر بالأسماك المصرية المتنوعة، مما يخلق نظامًا بيئيًا متكاملًا ومستدامًا.

حديقة الأزهر بين الماضي والحاضر

وبصفتها ملاذًا آمنًا، أصبحت حديقة الأزهر وجهة مفضلة للعديد من الطيور البرية التي تجد فيها بيئة مثالية للتكاثر والعيش. هذه العودة للحياة الفطرية تؤكد على النجاح الباهر لمشروع إعادة تأهيل الحديقة، الذي لم يكتفِ بتحويل مكب نفايات إلى حديقة، بل أضفى عليها بُعدًا بيئيًا وتنوعًا بيولوجيًا نادرًا في منطقة حضرية.

شجر الرمان في حديقة الأزهر



وتُعد حديقة الأزهر اليوم أيقونة خضراء تجسد الأمل في إمكانية تحويل المساحات المهملة إلى واحات طبيعية، لتلهم بذلك الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

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