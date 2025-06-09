الصحة: نستهدف تقليل نسب الإصابة والوفاة بالسرطان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، تُعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة أخطر الأمراض.

أكثر من 11 مليون مواطن استفادوا من الفحص المجاني

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة انطلقت قبل عامين، ونجحت في تقديم خدمات الفحص المجاني لأكثر من 11 مليون مواطن حتى الآن، مستهدفة الكشف عن أربعة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا:

سرطان الرئة

سرطان القولون

سرطان البروستاتا

سرطان عنق الرحم

هدف المبادرة: الاكتشاف المبكر والوقاية

وأشار إلى أن المبادرة تركز على الكشف المبكر باعتباره عاملًا حاسمًا في تقليل نسب الإصابة والوفيات، وتحقيق نسب شفاء مرتفعة، إذ أن فرص الشفاء من الأورام تزداد كلما تم اكتشافها مبكرًا.

التوعية إلى جانب الفحص

ولفت إلى أن المبادرة لا تقتصر على الفحوصات الطبية فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعية مكثفة، تهدف إلى نشر سبل الوقاية من السرطان مثل الإقلاع عن التدخين واتباع نظام حياة صحي

كما تقدم الفرق الطبية إرشادات عملية لتغيير السلوكيات المرتبطة بعوامل الخطورة.

الفئات المستهدفة وطرق المشاركة

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف الرجال والنساء من سن 18 عامًا فأكثر، خاصةً أصحاب عوامل الخطورة كالتدخين أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالأورام.

ولفت إلي أنه يمكن المشاركة في المبادرة من خلال زيارة أقرب وحدة من وحدات الرعاية الأولية بجميع المحافظات، أو الاتصال بالخط الساخن 15335

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