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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة

حالة الطقس وارتفاع
حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، فيتو
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حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وأوضحت "غانم" خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا إلى لطيف ليلًا.


تحذيرات من التعرض المباشر للشمس

وحذّرت “غانم” من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهيرة (من 12 إلى 4 مساءً)، مؤكدة على أهمية ارتداء غطاء للرأس، وتناول كميات وفيرة من المياه والسوائل.

 

شبورة مائية ورياح متقطعة

وأشارت متحدثة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط متقطع للرياح في بعض المناطق، ما قد يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

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