عيد الأضحى 2025.. محافظ أسيوط يوزع العيدية على المرضى بالمستشفيات (صور)

أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية اليوم الجمعة، شملت عددًا من المستشفيات، لتقديم التهنئة للمرضى ومرافقيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وموزعًا الهدايا العينية والمادية بهذه المناسبة.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الايمان العام، والدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات

بدأت الجولة بزيارة مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب، حيث تفقد محافظ أسيوط سير العمل وتأكد من تواجد الأطقم الطبية وجاهزية الأقسام المختلفة، مقدمًا التهنئة للمرضى والعاملين، كما وزع الهدايا والعيديات على المرضى، وشدد على ضرورة الالتزام بالنوبتجيات المحددة لضمان استمرارية الخدمة الطبية خلال أيام العيد.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بحي الأربعين، حيث هنأ الفريق الطبي وطاقم التمريض، وتفقد أقسام الإصابات والعناية المركزة للاطمئنان على حالات المرضى، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مشيدًا بجهود العاملين في تقديم الخدمة الصحية، ومؤكدًا دعمه الكامل لمنظومة الصحة بالمحافظة. وأعرب المرضى عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، مقدمين الشكر للمحافظ، وداعين الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، خلال الزيارة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريضية لضمان تقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة خلال فترة العيد كما أشار إلى أن غرفة الأزمات الرئيسية تعمل بالتنسيق مع مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف عمليات مديرية الصحة والمستشفيات، للتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم دعم مرفق الإسعاف بعدد كافي من السيارات المجهزة، وتوزيعها في أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، مع متابعة مستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

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