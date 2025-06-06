رغم فتح المجازر مجانًا، أهالي أسيوط يذبحون الأضاحي بالشوارع (صور)

خالف بعض أهالي محافظة أسيوط تعليمات مديرية الطب البيطري وأقدموا على ذبح الأضاحي خارج المجازر في أول أيام عيد الأضحى المبارك رغم تشديدات المحافظة ومديريات التموين والطب البيطري بضرورة الذبح داخل المجازر وبالمجان بعد الكشف على الماشية والتأكد من صلاحيتها للذبح.

ذبح الأضاحي خارج المجازر

ورصدت عدسة "فيتو" قيام الأهالي وأصحاب محال الجزارة بالذبح بالشوارع العامة والجانبية وامتلائها بالدماء دون أي رقابة من مديرية الطب البيطري أو مسئولي التموين والصحة رغم فتح المجازر مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أكد إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومنها فتح كافة المجازر الحكومية وعددها 29 مجزر بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الأضاحي في الطرقات العامة والشوارع وتوقيع غرامات على المخالفين وتشديد الرقابة للتأكيد من تنفيذ التعليمات حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة فضلًا عن إلغاء أجازات الأطباء البيطريين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأكد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري وإدارة المجازر ومديرية التموين لشن حملات مكثفة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك تستهدف شوادر ومحال عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للإستهلاك الآدمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بالصحة العامة بقرى ومراكز المحافظة.



من جانبه أوضح جمال سيد مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أنه تم وضع خطة متكاملة مكونة من عدة محاور استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بناءًا على توجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

ولفت إلى فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين بدون رسوم طوال أيام العيد كما تم صيانتها والاطمئنان على توافر كافة متطلبات عمليات الذبح بإشراف مدير إدارة المجازر بالمديرية وذلك منعًا لإنتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات، حيث تعمل تلك المجازر لمدة 24 ساعة يوميًا مع إلغاء جميع الإجازات للأطباء والعاملين بتلك المجازر خلال أيام العيد.



وأشار محافظ أسيوط إلى القيام بحملات إرشادية للمواطنين بالتعاون مع إدارة الإرشاد البيطرى لتوعيتهم بعدم شراء مذبوحات من خارج المجازر الحكومية والتأكد من وجود الأختام على اللحوم كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري وربطها بغرفة عمليات المحافظة، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مديريتي الصحة والتموين لتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وعرض اللحوم سواء الحية أو المبردة أو المجمدة بكافة القرى والنجوع لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات.

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