جامعة أسيوط ترفع حالة الطوارئ بمستشفياتها خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع مستشفيات الجامعة وأقسامها المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين والمترددين على مستشفياتها، على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

تواجد جميع الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة

وأكد رئيس جامعة أسيوط على تواجد جميع الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، مع زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ ومستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالة طارئة أو احتياج طبي مفاجئ، مشددًا كذلك على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الطوارئ بكافة الصيدليات والمخازن التابعة للمستشفيات.

متابعة انتظام وجودة الخدمة الطبية

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد المنشاوي على قيام إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية- بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الطبية المُقدمة خلال فترة العيد، ومنع التكدس والزحام داخل الأقسام المختلفة.

التأكد من الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية، أنه تم التأكد من الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، التي تستقبل حالات إصابات مفاجئة والتعامل الفوري معها، إلى جانب توفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات والأدوية الضرورية.

توفير كميات كافية من أكياس الدم بمختلف الفصائل

وأشار رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط إلى استكمال كافة الاستعدادات في بنك الدم الجامعي، مع توفير كميات كافية من أكياس الدم بمختلف الفصائل ومشتقاتها لافتا إلى جاهزية أقسام الرعاية المركزة والعمليات والمعامل والأشعة والمخازن للعمل بكفاءة على مدار الساعة، مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وتانكات الأكسجين والتكييفات والمصاعد، إلى جانب التأكد من جاهزية أجهزة الدفاع المدني وسلامتها للاستخدام في حالات الطوارئ.

كما شدد رئيس جامعة أسيوط على أهمية تواجد أفراد ومشرفي الأمن على مدار اليوم، والتعامل السريع مع أي بلاغات طارئة، بما يضمن تقديم الخدمة الصحية في الوقت المناسب دون تأخير أو عقبات.

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