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محافظات

مراكز الشباب بأسيوط تستقبل 622 ألف مواطن خلال أول يومين من العيد (صور)

المواطنين بمراكز
المواطنين بمراكز الشباب بأسيوط،فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة استقبلت أكثر من 622 ألف مواطن من مختلف الأعمار خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالي بهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال أيام العيد.

فتح 100 مركز شباب في مختلف قرى أسيوط 

 

وأكد محافظ أسيوط أن المبادرة شملت أكثر من 100 مركز شباب في مختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تم فتح أبوابها أمام المواطنين للمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية، بالإضافة إلى عروض مسرح العرائس، وتوزيع الهدايا على الأطفال، مما ساهم في خلق أجواء من الفرح والسعادة بين رواد المراكز.

 

 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ أنشطة المبادرة بمراكز الشباب أولًا بأول، والتأكد من توافر كل سبل الراحة والرفاهية للمواطنين، مشيدًا بتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الفعاليات.

وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تأتي في إطار حرص الدولة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، وعدم اقتصار دورها على ممارسة الرياضة فقط، بل فتح آفاق أوسع أمام المواطنين للمشاركة في أنشطة متنوعة تشمل البرامج الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، بما يناسب مختلف الأعمار والفئات.

 

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة بقيادة، أحمد سويفي، وكيل الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الأنشطة والفعاليات حتى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص على جعل مراكز الشباب منصات شاملة لتقديم الخدمات المجتمعية والتنموية.

فتح المجازر أمام المواطنين مجانًا خلال العيد في أسيوط

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يذكر أن فعاليات "العيد أحلى بمراكز الشباب" تُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب، وبالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

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