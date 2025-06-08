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خارج الحدود

الدفاع الروسية: نقلة جثث 1212 عسكريا أوكرانيا إلى الحدود خلال ساعة

روسيا وأوكرانيا،
روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن جثث 1212 عسكريا أوكرانيا سيتم نقلها إلى الحدود خلال ساعات قليلة على متن قطارات لتسليمها إلى كييف.

وبحسب وكالة تاس عن جنرال روسي: القطارات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين ستبدأ في التحرك نحو الحدود خلال ساعة

 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو مستعدة لإعادة رفات أكثر من 6 آلاف جندي إلى أوكرانيا.

إرجاء عملية تبادل لمئات من أسرى الحرب لدى الطرفين

وكانت اتهمت روسيا أوكرانيا قبل وقت سابق بـ إرجاء عملية تبادل لمئات من أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى، توافق عليها الطرفان خلال مباحثات سلام في إسطنبول مطلع الأسبوع الحالي.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي إن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب، وفق فرانس برس.

وفي سياق آخر أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على الأراضي الروسية معتبرًا أنها أعطت لروسيا مبررًا واضحًا لتوجيه ضربات عسكرية شديدة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب معربًا عن استيائه من تلك الهجمات: "لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت في نفسي: قلت: ها هي الضربة قادمة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

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