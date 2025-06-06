احتفالا بالعيد، قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام ينظم إفطارا للنزلاء

نظم قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام، إفطارا جماعيا للنزلاء احتفالا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأقيمت الوليمة داخل القسم بإشراف من طاقم الأطباء والتمريض بالقسم، ليشاركوا النزلاء باحتفالات العيد، ويبلغ عدد نزلاء قسم الأمراض النفسية 14 نزيلا رجالا وسيدات.

وأكد أحد العاملين بالقسم، أن شعور النزيل بالأمان والاهتمام، يساعد علي الشفاء، ويقوم القسم على تبرعات أهل الخير لتوفير احتياجات النزلاء خاصة أن القسم يستضيف المرضي المشردين جنبا إلى جنب مع المرضى الذين لهم أسر.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وتناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرتي التضحية والفداء وما فيهما من قيم الطاعة والصبر.

و‏عقب الصلاة، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد.

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