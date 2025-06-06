الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفالا بالعيد، قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام ينظم إفطارا للنزلاء

إفطار قسم النفسية
إفطار قسم النفسية بمستشفى الفيوم العام، فيتو

نظم قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام، إفطارا جماعيا للنزلاء احتفالا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأقيمت الوليمة داخل القسم بإشراف من طاقم الأطباء والتمريض بالقسم، ليشاركوا النزلاء باحتفالات العيد، ويبلغ عدد نزلاء قسم الأمراض النفسية 14 نزيلا رجالا وسيدات.

وأكد أحد العاملين بالقسم، أن شعور النزيل بالأمان والاهتمام، يساعد علي الشفاء، ويقوم القسم على تبرعات أهل الخير لتوفير احتياجات النزلاء خاصة أن القسم يستضيف المرضي المشردين جنبا إلى جنب مع المرضى الذين لهم أسر.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم،  بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وتناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرتي التضحية والفداء وما فيهما من قيم الطاعة والصبر.

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الفيوم

ضبط المتهم بقتل شاب من قرية كفر فزارة بالفيوم

و‏عقب الصلاة، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم احتفالات العيد الاطباء والتمريض الأمراض النفسية أول أيام عيد الأضحى المبارك اول ايام عيد الاضحي

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 للموظفين وطلاب المدارس

بالتواريخ، الإجازات الرسمية في 2025

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى‭ ‬آدمين‭ ‬أصبحوا‭ ‬غشاشين

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

وكيل "صحة قنا" يتابع الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفى الصدر (صور)

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعرف على مشوار أيمن الرمادي في الفريق

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

فرص مصر في التأهل لكأس العالم للناشئين والشباب ومجموعات الفراعنة

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

أهالي الإسكندرية يتوجهون إلى الشواطئ هربا من حرارة الطقس (فيديو وصور)

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

إسرائيل تحدد شرطا واحدا لوقف إطلاق النار على لبنان

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى، 5 أعمال لضيوف الرحمن اليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية