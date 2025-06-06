ضبط المتهم بقتل شاب من قرية كفر فزارة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظه الفيوم من ضبط "أحمد.م" المتهم بقتل شاب من قرية كفر فزارة، التابعة لمركز سنهور القبلية، في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، كما فرضت كردون أمني حول منازل العائلتين لمنع تجدد المشاجرة بين العائلتين.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بمصرع «علاء.ن ع.»،27 سنة، مقيم بقرية «كفر فزارة»، بدائرة المركز، إثر التعدي عليه بأسلحة بيضاء والشوم، خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز سنهور القبلية، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم السيطرة على المشاجرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

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