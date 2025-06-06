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محافظات

جهود أمنية مكثفة للقبض على قاتل شاب بكفر فزارة في الفيوم

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بحثها عن المتهم بقتل شاب من قرية كفر فزارة، التابعة لمركز سنهور القبلية، في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، كما فرضت كردون أمني حول منازل العائلتين لمنع تجدد المشاجرة بين العائلتين.

 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بمقتل «علاء.ن  ع.»، 27 سنة، مقيم بقرية «كفر فزارة »، بدائرة المركز، إثر التعدي عليه بأسلحة بيضاء والشوم، خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز سنهور القبلية، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم السيطرة على المشاجرة، وجار ضبط مرتكب الواقعة.

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

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