الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا بقرية دسيا

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم صباح اليوم، من إخماد حريق شب في منزل مكون من طابقين، بقرية دسيا ، بدائرة مركز شرطة مركز الفيوم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات.

حريق في منزل بقرية دسبا

كان  مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة،  بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين، بقرية دسيا، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاطفاء والاسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أن الحريق شب في منزل مكون من طابقين، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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