الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

تطلق اسمه على أحد الشوارع، العاشر من رمضان تخلّد ذكرى بطلها خالد عبد العال

وفاة خالد عبد العال
وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو

أصدر المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية قرارًا بإطلاق اسم السائق البطل خالد محمد شوقي عبد العال على أحد شوارع المدينة، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لموقفه البطولي الذي جسّد أروع صور الشجاعة والتفاني في أداء الواجب.

ضحى بحياته لمنع كارثة، وفاة بطل حريق العاشر من رمضان متأثرا بإصاباته داخل المستشفى

ويأتي هذا القرار ضمن نهج الجهاز في الاحتفاء بأبناء المدينة الذين سطروا مواقف وطنية وإنسانية خالدة، تأكيدًا على أن البطولة ليست حكرًا على ميادين القتال، بل تتجلى في صور نبيلة في الحياة اليومية، حين يقدّم الإنسان روحه من أجل أداء الواجب أو حماية الآخرين.

علاء عبد اللاه مصطفى:هذا التكريم لا يقتصر على تخليد اسم الراحل فحسب، بل يحمل رسالة مجتمعية مهمة تؤكد على ثقافة الاعتراف بالجميل

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذا التكريم لا يقتصر على تخليد اسم الراحل فحسب، بل يحمل رسالة مجتمعية مهمة تؤكد على ثقافة الاعتراف بالجميل، وتُعلي من شأن التضحية ونُبل المواقف. 

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وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو

وأضاف: "مدينة العاشر من رمضان لا تنسى أبناءها المخلصين، وسيظل اسم خالد محمد شوقي عبد العال محفورًا في ذاكرة المدينة كرمز للإخلاص والشجاعة، ومصدر إلهام للأجيال القادمة."

وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان

توفي مساء اليوم خالد عبد العال، ابن محافظة الدقهلية، متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به جراء الحريق الذي اندلع أثناء محاولته إنقاذ محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك داخل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بحسب ما أكده مصدر مقرب.

وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو
وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو

بطل العاشر من رمضان، سائق يخاطر بحياته لينقذ محطة وقود من كارثة

وكان عبد العال قد ضرب أروع أمثلة الشجاعة والتضحية، بعدما خاطر بحياته لمنع كارثة محققة كادت أن تُودي بحياة العشرات، إثر نشوب حريق بمحطة وقود في مدينة العاشر من رمضان. وقد نُقل في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث تلقى الرعاية الطبية المكثفة، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.
ونعى الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن ما قام به خالد يجسد معاني البطولة الحقيقية، مطالبين بتكريمه رسميًا تخليدًا لبطولته وتضحيته.

وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو
وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو

تصاعد ألسنة اللهب من شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود

وبحسب مصادر أمنية، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من سيارة محملة بكميات كبيرة من الوقود، الأمر الذي أثار الذعر بين المواطنين والمتواجدين بمحيط المحطة.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم فرض طوق أمني مشدد حول المنطقة لمنع انتشار الحريق إلى المنشآت السكنية المجاورة أو مرافق المحطة.

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رئيس جهاز العاشر من رمضان،فيتو

وبفضل سرعة الاستجابة والتدخل الحاسم، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع وصولها إلى خزانات الوقود داخل المحطة، مما حال دون وقوع انفجار كان من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو
وفاة خالد عبد العال منفذ مدينة العاشر من رمضان،فيتو

إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة الوقود بالعاشر من رمضان

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص،وهم كل من:“مصطفى محمود” 25 عامًا، وشقيقه “إسلام” 30 عاما، و"كريم حمادة" 43 عامًا، وقائد السيارة “خالد محمد شوقي” مصاب بحروق بمختلف أنحاء الجسد جراء الحريق، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل تحويل قائد السيارة إلى بلبيس المركزي لخطورة حالته ثم مستشفي اهل مصر للحروق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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