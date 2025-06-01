إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة الوقود بالعاشر من رمضان

اندلع حريق هائل اليوم الأحد أمام محطة وقود بطريق الـ70 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل وقود، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وتضمنت الإصابات ثلاثة من عمال المحطة، تم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أُصيب سائق السيارة بحروق بالغة، وتم تحويله إلى مستشفى ههيا للحروق نظرًا لخطورة حالته.

حريق هائل جراء انفجار سيارة لنقل المواد البترولية بمحطة وقود في العاشر من رمضان،فيتو

حريق هائل جراء انفجار سيارة لنقل المواد البترولية بمحطة وقود في العاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة النيران من سيارة لنقل المواد البترولية، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي والمتواجدين في محيط المحطة.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق إلى المحطة أو إلى المنشآت السكنية المجاورة.

حريق هائل جراء انفجار سيارة لنقل المواد البترولية بمحطة وقود في العاشر من رمضان،فيتو

وبفضل سرعة التدخل تمكن رجال الإطفاء من احتواء النيران ومنع امتدادها، مما حال دون وقوع انفجار مدمر كان من شأنه أن يؤدي إلى كارثة كبرى، خاصة أن السيارة كانت لا تزال مشحونة بكميات كبيرة من الوقود.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، فيما تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى محيط المحطة.

حريق هائل جراء انفجار سيارة لنقل المواد البترولية بمحطة وقود في العاشر من رمضان،فيتو

ويجري في الوقت الراهن فحص السيارة ومكان الحادث للوقوف على أسباب الحريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة.

حريق هائل جراء انفجار سيارة لنقل المواد البترولية بمحطة وقود في العاشر من رمضان،فيتو

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