بطل العاشر من رمضان، سائق يخاطر بحياته لينقذ محطة وقود من كارثة (فيديو)

بطل العاشر من رمضان، في لحظات حاسمة لا تتجاوز الثواني، قرر السائق خالد محمد شوقي عبد العال أن يواجه الموت من أجل إنقاذ أرواح الآخرين، مسطّرًا موقفًا بطوليًا سيظل حاضرًا في ذاكرة كل من سمع بقصته.

حريق مفاجئ في شاحنة محملة بالوقود داخل محطة وقود الواقعة بالمجاورة 70 في مدينة العاشر من رمضان

في صباح أمس الأحد، اندلع حريق مفاجئ في سيارة محملة بالوقود داخل محطة وقود، واقعة بالمجاورة 70 في مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

اثار حريق سيارة محملة بالوقود،فيتو

وبينما عمّ الذعر بين المتواجدين، أظهر خالد شجاعة نادرة، حيث أسرع إلى السيارة المشتعلة وقادها بعيدًا عن المحطة، متحملًا مخاطر الانفجار المحتمل، ليحول دون وقوع كارثة كانت ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

حريق شاحنة محملة بالوقود،فيتو

لكن هذا العمل البطولي لم يمر دون ثمن باهظ..فقد تعرض خالد لحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة في وجهه وأطرافه، وتم نقله أولًا إلى مستشفى بلبيس المركزي الذي لم يكن مجهزا للتعامل مع حالته الخطيرة، قبل أن تصدر توجيهات عاجلة لنقله إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة، المعروفة بكفاءتها في استقبال الحالات الحرجة.

حريق مفاجئ في شاحنة محملة بالوقود داخل محطة وقود الواقعة بالمجاورة 70 في مدينة العاشر من رمضان،فيتو

نجل شقيق السائق يناشد وزير الصحة التدخل العاجل

وفي تصريح مؤثر، ناشد نجل شقيق السائق وزير الصحة بالتدخل العاجل، قائلًا:"عمي خالد أنقذ أرواحًا لا يعرف أصحابها، وكان يمكنه النجاة بنفسه، لكنه اختار التضحية. نحن اليوم نطلب له ليس فقط العلاج، بل التكريم الذي يستحقه."

السائق البطل،فيتو

أوضح نجل شقيقه، عمى هو أب لثلاث بنات، وكان يستعد لفرح ابنه في أيام العيد، أصبح الآن يصارع الألم في غرفة العناية المركزة، وتحول العيد إلى دموع وقلق على مصير عمى الشجاع.

رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

من جانبه، أكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم إرسال فريق من العلاقات العامة إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للسائق، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات نقله إلى القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وقال رئيس الجهاز إن ما فعله السائق خالد شوقي "يستحق كل التقدير والدعم، كرمز للبطولة والتضحية من أجل سلامة الآخرين".

وأكد رئيس جهاز العاشر من رمضان، تم التنسيق مع الجهات المعنية وجري نقل المصاب إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة، لما تمتلكه من تجهيزات طبية عالية المستوى وخبرة في التعامل مع حالات الحروق الحرجة.

السائق المصاب،فيتو

تصاعد ألسنة اللهب من شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود

وبحسب مصادر أمنية، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من سيارة محملة بكميات كبيرة من الوقود، الأمر الذي أثار الذعر بين المواطنين والمتواجدين بمحيط المحطة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم فرض طوق أمني مشدد حول المنطقة لمنع انتشار الحريق إلى المنشآت السكنية المجاورة أو مرافق المحطة.

اثناء نقل الشائق لمستشفي الحروق،فيتو

وبفضل سرعة الاستجابة والتدخل الحاسم، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع وصولها إلى خزانات الوقود داخل المحطة، مما حال دون وقوع انفجار كان من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

السائق،فيتو

حريق مفاجئ في شاحنة محملة بالوقود داخل محطة وقود الواقعة بالمجاورة 70 في مدينة العاشر من رمضان،فيتو

إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة الوقود بالعاشر من رمضان

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص،وهم كل من:“مصطفى محمود” 25 عامًا، وشقيقه “إسلام” 30 عاما، و"كريم حمادة" 43 عامًا، وقائد السيارة “خالد محمد شوقي” مصاب بحروق بمختلف أنحاء الجسد جراء الحريق، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل تحويل قائد السيارة إلى بلبيس المركزي لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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