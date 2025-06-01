حريق هائل جراء انفجار تانك بنزين بمحطة وقود في العاشر من رمضان (صور)

اندلع حريق هائل بمحطة وقود في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين المجاورتين 68 و70، نتيجة انفجار تانك بنزين، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين في محيط الحادث.

حريق هائل بمحطة وقود في الشرقية

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع النيران واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف ومنع امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة.

حريق هائل بمحطة وقود في الشرقية،فيتو

8 أسباب وراء اندلاع الحرائق.. و7 خطوات تمنع حدوثها

وكشف مصدر مسئول لـ"فيتو" أن هناك 8 أسباب رئيسية لاندلاع الحرائق وفقًا لتقارير فنية أعدها بعد إجراء معاينات وتحقيقات موسعة، موضحًا بأن هناك 7 إجراءات وقائية تحد من الحرائق.

حريق هائل بمحطة وقود في الشرقية،فيتو1

حريق هائل بمحطة وقود في الشرقية،فيتو2

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

حريق هائل بمحطة وقود في الشرقية،فيتو3

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

حريق هائل بمحطة وقود في الشرقية،فيتو4

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

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