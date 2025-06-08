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ضحى بحياته لمنع كارثة، وفاة بطل حريق العاشر من رمضان متأثرا بإصاباته داخل المستشفى

الضحية بطل حريق العاشر،
الضحية بطل حريق العاشر، فيتو

خيم الحزن على أهالي قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية تزامنا مع نبأ وفاة  خالد محمد شوقي  بطل حريق العاشر متأثرا بإصابته داخل مستشفى أهل مصر للحروق.

الضحية 
الضحية 

 يتواجد الجثمان الآن بمستشفى أهل مصر للحروق بالقاهرة وجار  إنهاء إجراءات الدفن في مسقط رأسه بقرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد.

 

وكان  السائق خالد محمد شوقي من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية، تعرض  لحادث مؤلم أثناء تأدية عمله كسائق في محطة وقود (محطط بترومين بالمجاورة 70  في  العاشر من رمضان /الشرقية)، وأطلق عليه المواطنين لقب البطل الشجاع.

 


 أثناء قيامه بعمله المعتاد، نشب حريق في السيارة التي يعمل عليها داخل المحطة، فبادر على الفور بقيادتها خارج المحطة رغم اشتعال النيران بها، مما ساهم في الحد من انتشار الحريق داخل المحطة وحماية الأرواح والممتلكات. 

 


ورغم شجاعته،  أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والأطراف،  وكان يتلقى العلاج بمستشفى بلبيس المركزي وتم نقله لمستشفي أهل مصر بالقاهرة. 
 

وناشد أهالي بني عبيد  بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والنظر بعين الاعتبار لأسرته بعد فقدان عائلهم الوحيد.  

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