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تفاصيل حريق سيارة وقود أمام محطة بنزين في العاشر من رمضان (فيديو وصور)

حريق سيارة وقود أمام
حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حادثًا مروعًا، كاد أن يتحول إلى كارثة كبرى، وذلك إثر اندلاع حريق هائل أمام محطة وقود بطريق الـ70 نتيجة اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية.

إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة الوقود بالعاشر من رمضان

تصاعد ألسنة اللهب من شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود

وبحسب مصادر أمنية، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من سيارة محملة بكميات كبيرة من الوقود، الأمر الذي أثار الذعر بين المواطنين والمتواجدين بمحيط المحطة.

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حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم فرض طوق أمني مشدد حول المنطقة لمنع انتشار الحريق إلى المنشآت السكنية المجاورة أو مرافق المحطة.

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حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو

وبفضل سرعة الاستجابة والتدخل الحاسم، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع وصولها إلى خزانات الوقود داخل المحطة، مما حال دون وقوع انفجار كان من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو
حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو

إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة الوقود بالعاشر من رمضان

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة من عمال المحطة تم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين أصيب سائق السيارة بحروق شديدة استدعت نقله إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي الرعاية العاجلة نظرًا لخطورة حالته.

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حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو

من جانبها، باشرت النيابة العامة بالشرقية التحقيق في ملابسات الواقعة، بعد تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات المختصة في معاينة مكان الحريق وفحص السيارة للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى اشتعال النيران.

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حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو

كما صدرت قرارات عاجلة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، واستدعاء مسئولي المحطة وبعض شهود العيان لسماع أقوالهم.

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حريق سيارة وقود أمام محطة في العاشر من رمضان،فيتو

وتواصل الجهات المعنية جهودها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، مع مراجعة إجراءات السلامة داخل المحطة وشروط النقل والتخزين الخاصة بالمواد البترولية.

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