الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

تطور جديد في الحرب، الجيش الروسي يشن هجوما على منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

أعلن الجيش الروسي، في بيان اليوم الأحد، عن  شن هجوم على منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

 
الجيش الروسي: سيطرنا على بلدة زاريا 

 

وقال الجيش الروسي في بيانه: سيطرنا على بلدة زاريا في دونيتسك شرق أوكرانيا.

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الجيش الروسي يسقط 10 مسيرات أوكرانية

وفي السياق ذاته أعلنت سلطات مقاطعة بريانسك الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 مسيرات أوكرانية في المقاطعة جنوب غربي روسيا، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

بريانسك: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية استهدفت المقاطعة


وفي السياق ذاته، كتب حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز في قناته على "تيليجرام": "الليلة الماضية، تم رصد وتدمير 10 طائرات مسيرة معادية فوق أراضي مقاطعة بريانسك من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

 

وأضاف المسؤول الروسي في منشوره: "لا توجد إصابات أو أضرار. وتعمل الخدمات التشغيلية والطوارئ في الموقع".

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الجيش الروسي أوكرانيا روسيا دونيتسك

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الجيش الروسي يسقط 10 مسيرات أوكرانية

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