مع قرب انتهاء العام المالي، هل نجحت حكومة مدبولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي؟ خبير: الحكومة تعثرت في تحقيق وعودها وخاصة خفض سعر الدولار، وهذه عوامل توطين المنتج المحلي

أوشك العام المالي الحكومي على الانتهاء، إذ ينتهي العام المالي في يونيو من كل عام، ويبدأ العام الجديد في أول يوليو، وهي الفترة التي خلالها تحدد الحكومة الموازنة العامة للدولة وأوجه الإنفاق والإيرادات خلال هذه الفترة.

ومع قرب انتهاء العام المالي، هل نجحت الحكومة في تنفيذ وعودها الاقتصادية من خلال برنامجها الاقتصادي؟

البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا لهذه الأسباب

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي: إن البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا، بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم.

أكثر الأزمات التي عانت منها الحكومة

وأضاف: إن من أكثر الأزمات التي عانت منها الحكومة هي نقص العملة الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% بسبب أزمات البحر الأحمر.

سد عجز المعلمين

وأضاف عامر أن هناك العديد من الوعود التي وعدت بها الحكومة ولم تنفذها حتى الآن، والتي يأتي من أبرزها سد عجز المعلمين في قطاع التربية والتعليم، نتيجة عدم توفير الموارد اللازمة في الموازنة العامة للدولة، مما اضطرها الاستعانة بنظام الحصة لتعويض نقص المعلمين في المدارس، مع مد فترة عمل المعلمين الذين أحيلوا للمعاش للاستفادة منهم في المنظومة التعليمية.

فتح باب التعيين للعمل في الجهاز الإداري للدولة

وتابع: ومن بين الوعود أيضا، فتح باب التعيين للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحسين أحوال الموظفين في الجهاز، وهذا ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن.

لم يتم سوى رفع بدل المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه

وأشار إلى أن العلاوة الدورية هي حق أساسي للموظف ولا تحتاج إلى قوانين يتم إقرارها بشأنها، وحتى الآن لم يتم سوى رفع بدل المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.

وعود خفض الدولار أمام الجنيه

وبالنسبة لوعود خفض الدولار أمام الجنيه، فإنها كانت وعودا غير موفقة من قبل الحكومة، وهذا لأن الدولار عبارة عن سلعة مرتبطة بالسوق والعوامل السياسية والعالمية، مؤكدا أنه في حالة رغبة الحكومة خفض أسعاره، يجب أن تقلل الاعتماد عليه، عبر زيادة الانتاج والتصدير والاعتماد على المنتج المحلي وليس المستورد، متسائلا: "كيف يتم الاعتماد على المنتج المحلي ونحن نستورد 85% من المواد الخام من الخارج؟!".

الحكومة لا تملك تخفيض سعر الدولار

وأكد أن الحكومة لا تملك تخفيض سعر الدولار، إلا إذا حلت هذه المعادلة الصعبة، ولذلك فإن أي حكومة لا يمكنها خفض سعر العملة الأمريكية بهذه السهولة لأنها مرتبطة بالعرض والعرض، وتؤثر عليها العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

توفير المواد الخام للصناعة

وقال إنه في حالة رغبة الحكومة بتوطين المنتج المحلي، يجب توفير المواد الخام للصناعة، وهذا في الوقت الذي نستورد جميع المواد الخام من الخارج، ولا يتم الاعتماد إلا على 15% فقط من المواد الخام المحلية، مما يجعل الحكومة أمام عقبة كبيرة تحول دون تحقيق هذا الهدف.

عوامل توطين المنتج المحلي

وأكد عامر أن الحل الوحيد لهذا الأمر، هو الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات الصناعية، لتقليل الضغط على الدولار، وزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج.

الحلول القريبة مستبعدة من الحكومة

وعند حلول الأزمات، وتطبيق الوعود الاقتصادية، قال الدكتور عادل عامر: إن الحلول القريبة مستبعدة من الحكومة، لأنها تحتاج إلى استراتيجيات واتفاقيات دائمة مع الدول التي نستورد منها السلع، تعتمد على إقامة مصانع لهم في مصر والاستفادة منها بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة، وهذا لأنها توفر الكثير من الفرص التشغيلية وتراجع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الدولار، وتراجع الأسعار، نتيجة تخفيض مصاريف النقل، وزيارة الرسوم للدولة، وتحريك حركة الإنتاج، ناهيك عن تقليل المصاريف اللوجستية التي يتم صرفها من خلال الاستيراد.

أسباب فشل الحكومة في تحقيق الوعود الاقتصادية

وأكد أن أسباب فشل الحكومة في تحقيق الوعود الاقتصادية حتى الآن، جاءت نتيجة أن جميع دراسات الجدوى التي تم إعدادها هي عبارة عن دراسات مكتبية تفتقد إلى الدراسات الميدانية على أرض الواقع، والتي تعتمد على المكونات الاقتصادية لكل محافظة، ولكل قطاع، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.