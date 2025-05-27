بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد رجال الأعمال الأمريكيين على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.

وتستعرض فيتو مجالات الاستثمار التي تشكل أولوية لمصر وتشمل الآتي:

1- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- الذكاء الاصطناعي.

3- إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية.

4- قطاع صناعة السيارات.

5- إنتاج الطاقة المتجددة والمتجددة.

6- التشييد والبنية التحتية.

7- الصناعات الغذائية.

8- الصناعات التحويلية.

9- السياحة.

10- توطين الصناعة.

يأتي ذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في تلك القطاعات وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وانفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الراغبين في العمل في مصر.



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