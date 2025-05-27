الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأمريكيين
ads

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد رجال الأعمال الأمريكيين على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.

وتستعرض فيتو مجالات الاستثمار التي تشكل أولوية لمصر  وتشمل الآتي:

1- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- الذكاء الاصطناعي.
3- إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية.
4- قطاع صناعة السيارات.
5- إنتاج الطاقة المتجددة والمتجددة.
6-  التشييد والبنية التحتية.
7- الصناعات الغذائية.
8- الصناعات التحويلية.
9- السياحة.
10- توطين الصناعة.
يأتي ذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في تلك القطاعات وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وانفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الراغبين في العمل في مصر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رجال الأعمال الأمريكيين توطين الصناعة

مواد متعلقة

السيسي لوفد رجال الأعمال الأمريكيين: نتطلع لأن تكون مصر مركزًا صناعيا كبيرًا.. إنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مستعدون لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين (فيديو)

السيسي: ملتزمون بتقديم كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمل الشركات الأمريكية في مصر

السيسي: مستعدون للتعاون مع المستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية

انطلاق المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب

السيسي: مصر لديها بنية تحتية قادرة على التعامل مع مختلف الاستثمارات

تذليل العقبات الأبرز، 10 رسائل طمأنة من السيسي لوفد رجال الأعمال الأمريكيين

الأكثر قراءة

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

الأسبوع المقبل، تطبيق إلكتروني جديد ينعش خزينة الزمالك (تفاصيل)

18 مليار جنيه في الطريق، جمال العدل يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وداعا للموجة الحارة، بدء تحسن الأحوال الجوية، تغيير جذري بدرجات الحرارة، وتحذير من أتربة وأمطار واضطراب الملاحة البحرية

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية