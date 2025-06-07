8 مشروبات تساعد على هضم اللحوم، خلال أيام عيد الأضحى

مشروبات تساعد على هضم اللحوم، يُعد عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية واجتماعية مميزة تكثر فيها ولائم اللحوم، خصوصًا لحوم الأضاحي التي تُطهى وتُقدّم بأشكال مختلفة على مدار أيام العيد.





ورغم ما تحمله اللحوم من قيمة غذائية عالية، فإن الإكثار من تناولها، خاصة اللحوم الحمراء، قد يثقل المعدة ويسبب مشكلات في الهضم، مثل الانتفاخ، والغازات، وعسر الهضم، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الحموضة والآلام المعوية، لا سيما لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن دعم الجهاز الهضمي ومساعدته على التخلص من أضرار الإفراط في تناول اللحوم، من خلال التركيز على تناول العديد من المشروبات الطبيعية، التي تساعد على تسريع عملية الهضم وتخفيف العبء عن المعدة، بدلًا من اللجوء إلى الأدوية أو المسكنات التي قد تكون لها آثار جانبية على المدى الطويل.



وأضافت الدكتورة هدى، أن هناك العديد من المشروبات العشبية والساخنة التي أثبتت فعاليتها في تحسين عملية الهضم، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وتخفيف التقلصات.



أفضل مشروبات طبيعية لتحسين عملية الهضم

مشروبات عشبية مفيدة

فيما يلي تستعرض الدكتورة هدى، أبرز المشروبات التي يمكن تناولها بعد تناول وجبات اللحوم، في عيد الأضحى:

1. النعناع المغلي

يُعد النعناع من أكثر الأعشاب شهرة في تخفيف آلام المعدة والانتفاخات الناتجة عن التخمة. إذ يحتوي على زيوت طيّارة تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يُسهّل حركة الأمعاء ويخفف التقلصات المعوية.

طريقة التحضير:

يُغلى الماء، وتُضاف إليه أوراق النعناع الطازجة أو المجففة، ثم يُترك لمدة 5 إلى 7 دقائق. يمكن شربه دافئًا بعد الوجبة بساعة لتسهيل الهضم.

2. الزنجبيل الطازج أو المجفف

يمتاز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يساعد في تسريع تفريغ المعدة وتحسين حركة الأمعاء، مما يقلل من احتمالية الشعور بالغثيان أو الامتلاء بعد الأكل.

طريقة التحضير:

يمكن غلي شرائح الزنجبيل الطازج في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، ثم يُشرب دافئًا. يُمكن إضافة القليل من العسل والليمون لتعزيز النكهة والفائدة.

3. مشروب الكمون

الكمون من التوابل المفيدة جدًا للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخات ويعمل كمضاد لتقلصات الأمعاء.

طريقة التحضير:

يُغلى ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ثم يُترك ليهدأ قليلًا ويُشرب دافئًا بعد الأكل.

4. ماء دافئ مع الليمون

شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة يعزز من إفراز العصارات الهضمية، ويُحفّز الكبد على أداء وظائفه في هضم الدهون، وهو ما يُعد مثاليًا بعد تناول وجبات غنية بالدهون مثل لحوم الضأن.

نصيحة:

لا يُنصح به لمن يعاني من قرحة المعدة أو حموضة زائدة.

5. اليانسون المغلي

اليانسون من الأعشاب التي تساهم في تهدئة المعدة وعضلات الجهاز الهضمي، ويُستخدم منذ القدم لعلاج المغص والانتفاخات.

طريقة التحضير:

تُغلى بذور اليانسون في الماء، ويُشرب كوب منه دافئًا بعد الوجبة.

6. القرفة

تعمل القرفة على تحسين الدورة الدموية وتُساعد في تكسير الدهون، كما تحفّز إنتاج العصارات الهضمية، مما يُسهم في تخفيف ثقل المعدة بعد الوجبات الثقيلة.

طريقة التحضير:

يُغلى عود من القرفة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين الطعم.

7. مشروب الكركديه البارد أو الساخن

يُستخدم الكركديه عادةً لتخفيض ضغط الدم، إلا أن له فوائد هضمية أيضًا، خاصة عند تناوله باردًا، حيث يُنعش الجهاز الهضمي، ويساعد على التخلص من الشعور بالحرارة الداخلية بعد الأكل.

8. مشروب البقدونس المغلي

رغم أن البقدونس لا يُستهلك عادةً كمشروب، إلا أن غليه وتناوله يُعتبر من الوسائل الفعالة لدعم الكلى والهضم، فهو يُساعد على إدرار البول والتخلص من السموم الناتجة عن هضم البروتينات.

مشروبات عشبية

نصائح لاستخدام هذه المشروبات:



يُفضل عدم تناول هذه المشروبات مباشرة بعد الوجبة، بل الانتظار لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

يُفضل عدم تحليتها بكميات كبيرة من السكر، حتى لا تثقل الجهاز الهضمي مجددًا.

يُستحسن التنويع في المشروبات وعدم الاعتماد على نوع واحد فقط طوال أيام العيد.

الإكثار من شرب الماء بين الوجبات يساعد أيضًا على تحسين الهضم ويمنع الإمساك.

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